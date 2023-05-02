На Украине возбудили более тысячи дел о госизмене с февраля 2022 года
ГБР Украины возбудило 1403 дела о госизмене и предательстве с февраля 2022 года
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С февраля прошлого года на Украине заведено более тысячи дел по статье "госизмена", сообщает госбюро расследований (ГБР) во вторник.
С начала проведения спецоперации украинские власти открыли 1177 уголовных производств по обвинению в госизмене, 226 - по факту коллаборационизма и предательства. В сообщении ведомства в телеграм-канале также говорится, что 666 фигурантам уже сообщено о подозрении, 385 человек объявлены в розыск, 1375 человек проверяются на причастность к "государственной измене и коллаборационной деятельности". В суд по этим статьям уже направлено 366 обвинительных актов. "Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях", уточнили в ведомстве.
За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.