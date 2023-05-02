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На Украине возбудили более тысячи дел о госизмене с февраля 2022 года - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869075480.html
На Украине возбудили более тысячи дел о госизмене с февраля 2022 года
На Украине возбудили более тысячи дел о госизмене с февраля 2022 года - РИА Новости, 02.05.2023
На Украине возбудили более тысячи дел о госизмене с февраля 2022 года
С февраля прошлого года на Украине заведено более тысячи дел по статье "госизмена", сообщает госбюро расследований (ГБР) во вторник. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:31
2023-05-02T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С февраля прошлого года на Украине заведено более тысячи дел по статье "госизмена", сообщает госбюро расследований (ГБР) во вторник. С начала проведения спецоперации украинские власти открыли 1177 уголовных производств по обвинению в госизмене, 226 - по факту коллаборационизма и предательства. В сообщении ведомства в телеграм-канале также говорится, что 666 фигурантам уже сообщено о подозрении, 385 человек объявлены в розыск, 1375 человек проверяются на причастность к "государственной измене и коллаборационной деятельности". В суд по этим статьям уже направлено 366 обвинительных актов. "Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях", уточнили в ведомстве. За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230324/zaderzhanie-1860383175.html
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в мире, украина, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Государственное бюро расследований Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине возбудили более тысячи дел о госизмене с февраля 2022 года

ГБР Украины возбудило 1403 дела о госизмене и предательстве с февраля 2022 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследований в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С февраля прошлого года на Украине заведено более тысячи дел по статье "госизмена", сообщает госбюро расследований (ГБР) во вторник.
С начала проведения спецоперации украинские власти открыли 1177 уголовных производств по обвинению в госизмене, 226 - по факту коллаборационизма и предательства. В сообщении ведомства в телеграм-канале также говорится, что 666 фигурантам уже сообщено о подозрении, 385 человек объявлены в розыск, 1375 человек проверяются на причастность к "государственной измене и коллаборационной деятельности". В суд по этим статьям уже направлено 366 обвинительных актов. "Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях", уточнили в ведомстве.
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За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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