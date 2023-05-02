https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 02.05.2023
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО
Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:19
2023-05-02T09:19
2023-05-02T10:40
в мире
украина
нато
государственный департамент сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862651579_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_b04e0a2685eaf66e208e0a414715c5e0.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время пресс-конференции.Отвечая на вопрос о статье французской газеты Le Monde про пессимистичный взгляд Штатов на присоединение Украины к НАТО, Патель указал, что альянс придерживается политики открытых дверей, но сейчас Вашингтон сосредоточен на предоставлении поддержки Киеву.Газета Le Monde со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Вашингтоне не считают вступление Украины в НАТО необходимостью, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862651579_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_350388343989f17c21af7c6f40a1f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, государственный департамент сша, сша
В мире, Украина, НАТО, Государственный департамент США, США
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО
Госдеп США: решение о членстве Украины в НАТО будет приниматься коллективно