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Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 02.05.2023
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09:19 02.05.2023 (обновлено: 10:40 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 02.05.2023
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО
Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:19
2023-05-02T10:40
в мире
украина
нато
государственный департамент сша
сша
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время пресс-конференции.Отвечая на вопрос о статье французской газеты Le Monde про пессимистичный взгляд Штатов на присоединение Украины к НАТО, Патель указал, что альянс придерживается политики открытых дверей, но сейчас Вашингтон сосредоточен на предоставлении поддержки Киеву.Газета Le Monde со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Вашингтоне не считают вступление Украины в НАТО необходимостью, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров.
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в мире, украина, нато, государственный департамент сша, сша
В мире, Украина, НАТО, Государственный департамент США, США
Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО

Госдеп США: решение о членстве Украины в НАТО будет приниматься коллективно

© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время пресс-конференции.
«

"Очевидно, что это коллективное решение, и оно должно быть принято всеми участниками альянса", — отметил он.

Отвечая на вопрос о статье французской газеты Le Monde про пессимистичный взгляд Штатов на присоединение Украины к НАТО, Патель указал, что альянс придерживается политики открытых дверей, но сейчас Вашингтон сосредоточен на предоставлении поддержки Киеву.
Газета Le Monde со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Вашингтоне не считают вступление Украины в НАТО необходимостью, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров.
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