https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html

Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО

Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 02.05.2023

Госдеп ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО

Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:19

2023-05-02T09:19

2023-05-02T10:40

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято коллективно, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время пресс-конференции.Отвечая на вопрос о статье французской газеты Le Monde про пессимистичный взгляд Штатов на присоединение Украины к НАТО, Патель указал, что альянс придерживается политики открытых дверей, но сейчас Вашингтон сосредоточен на предоставлении поддержки Киеву.Газета Le Monde со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Вашингтоне не считают вступление Украины в НАТО необходимостью, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

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в мире, украина, нато, государственный департамент сша, сша