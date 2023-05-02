https://ria.ru/20230502/ukraina-1869056108.html

На Украине хотят учредить госнаграду "орден Бандеры"

На Украине хотят учредить госнаграду "орден Бандеры" - РИА Новости, 02.05.2023

На Украине хотят учредить госнаграду "орден Бандеры"

Петиция с предложением создать орден украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным зарегистрирована на сайте офиса... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:53

2023-05-02T08:53

2023-05-02T08:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

польша

петр порошенко

владимир зеленский

степан бандера

организация украинских националистов

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Петиция с предложением создать орден украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. "Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины", - говорится в тексте петиции. Петиция зарегистрирован в понедельник. На утро вторника она набрала почти 200 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html

https://ria.ru/20230311/medvedev-1857207269.html

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Дарья Буймова

украина, россия, польша, петр порошенко, владимир зеленский, степан бандера, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, в мире