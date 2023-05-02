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Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ
Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ
Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола был застрелен своим телохранителем по пути на работу, пишет местное издание... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:24
2023-05-02T13:24
2023-05-02T13:24
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола был застрелен своим телохранителем по пути на работу, пишет местное издание Daily Monitor со ссылкой на данные полиции. "Он был застрелен в своей резиденции в Кяндже одним из своих телохранителей, который, предположительно, сделал несколько выстрелов в упор", - сообщает издание со ссылкой на представителя полиции Фреда Энанга, добавив, что телохранитель скрылся с места преступления, а позднее покончил с собой. Издание приводит заявление министра информации и коммуникационных технологий Угады о том, что Энгола направлялся на заседание кабинета министров, когда был застрелен. Сообщается, что личный секретарь министра Рональд Отим также получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. На месте преступления работают судмедэксперты. Мотивы действий телохранителя выясняются.
https://ria.ru/20230311/kongo-1857162464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, уганда
Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ
Daily Monitor: в Уганде министра Окелло Энголу по дороге на работу застрелил телохранитель
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола был застрелен своим телохранителем по пути на работу, пишет местное издание Daily Monitor
со ссылкой на данные полиции.
"Он был застрелен в своей резиденции в Кяндже одним из своих телохранителей, который, предположительно, сделал несколько выстрелов в упор", - сообщает издание со ссылкой на представителя полиции Фреда Энанга, добавив, что телохранитель скрылся с места преступления, а позднее покончил с собой.
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Издание приводит заявление министра информации и коммуникационных технологий Угады о том, что Энгола направлялся на заседание кабинета министров, когда был застрелен.
Сообщается, что личный секретарь министра Рональд Отим также получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.
На месте преступления работают судмедэксперты. Мотивы действий телохранителя выясняются.
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