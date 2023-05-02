https://ria.ru/20230502/uganda-1869142167.html

Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ

Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023

Министра труда Уганды застрелил его же телохранитель, сообщили СМИ

Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола был застрелен своим телохранителем по пути на работу, пишет местное издание... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:24

2023-05-02T13:24

2023-05-02T13:24

в мире

уганда

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола был застрелен своим телохранителем по пути на работу, пишет местное издание Daily Monitor со ссылкой на данные полиции. "Он был застрелен в своей резиденции в Кяндже одним из своих телохранителей, который, предположительно, сделал несколько выстрелов в упор", - сообщает издание со ссылкой на представителя полиции Фреда Энанга, добавив, что телохранитель скрылся с места преступления, а позднее покончил с собой. Издание приводит заявление министра информации и коммуникационных технологий Угады о том, что Энгола направлялся на заседание кабинета министров, когда был застрелен. Сообщается, что личный секретарь министра Рональд Отим также получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. На месте преступления работают судмедэксперты. Мотивы действий телохранителя выясняются.

https://ria.ru/20230311/kongo-1857162464.html

https://ria.ru/20221205/povstantsy-1836541504.html

уганда

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уганда