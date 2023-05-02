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"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
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17:06 02.05.2023 (обновлено: 17:33 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/udar-1869209583.html
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ
Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:06
2023-05-02T17:33
политика
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, в этом месте были уничтожены важные кадровые офицеры, в которых Киев остро нуждался. Их гибель лишила армию компетентных командиров, уточнил Макгрегор.Минобороны России 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
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политика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, краматорск, киев
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Краматорск, Киев
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: мощный удар ВКС уничтожил ключевых кадровых офицеров ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФронтовые бомбардировщики Су-24М
Фронтовые бомбардировщики Су-24М - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фронтовые бомбардировщики Су-24М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"Россияне начали охоту за целыми кластерами с вооружением и бронетранспортерами. <…> Наиболее важной целью была железнодорожная станция в Краматорске. Там украинцы скопили 200 тонн боеприпасов. <…> Этот склад с оружием исчез. ВСУ также лишились от 20 до 40 боевых машин. <…> Удар был нанесен и по штаб-квартирам девяти украинских бригад, что привело к ликвидации тысячи военных", — сказал офицер.

По его словам, в этом месте были уничтожены важные кадровые офицеры, в которых Киев остро нуждался. Их гибель лишила армию компетентных командиров, уточнил Макгрегор.
Минобороны России 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
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