https://ria.ru/20230502/udar-1869209583.html
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ
Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:06
2023-05-02T17:06
2023-05-02T17:33
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, в этом месте были уничтожены важные кадровые офицеры, в которых Киев остро нуждался. Их гибель лишила армию компетентных командиров, уточнил Макгрегор.Минобороны России 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
https://ria.ru/20230502/udar-1869188289.html
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политика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, краматорск, киев
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Краматорск, Киев
"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: мощный удар ВКС уничтожил ключевых кадровых офицеров ВСУ