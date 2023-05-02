https://ria.ru/20230502/udar-1869209583.html

"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ

"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023

"Лишились самого главного". В США раскрыли последствия удара ВКС по ВСУ

Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:06

2023-05-02T17:06

2023-05-02T17:33

политика

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические военные объекты Киева, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, в этом месте были уничтожены важные кадровые офицеры, в которых Киев остро нуждался. Их гибель лишила армию компетентных командиров, уточнил Макгрегор.Минобороны России 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.

https://ria.ru/20230502/udar-1869188289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, краматорск, киев