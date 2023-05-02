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Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве - РИА Новости, 02.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:05 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/tyulpany-1869108489.html
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве - РИА Новости, 02.05.2023
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:05
2023-05-02T12:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
цветы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На столичных клумбах распустились первые тюльпаны, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что традиционно высадили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав". "Всего в этом году Москву украсят более 56 млн цветов. Благодаря поэтапной высадке они будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - дополняется в сообщении.
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петр бирюков, москва, цветы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Цветы

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветущие тюльпаны
Цветущие тюльпаны - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Цветущие тюльпаны
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На столичных клумбах распустились первые тюльпаны, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что традиционно высадили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав".
"Всего в этом году Москву украсят более 56 млн цветов. Благодаря поэтапной высадке они будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваЦветы
 
 
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