https://ria.ru/20230502/tyulpany-1869108489.html

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве - РИА Новости, 02.05.2023

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:05

2023-05-02T12:05

2023-05-02T12:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

цветы

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На столичных клумбах распустились первые тюльпаны, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что традиционно высадили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав". "Всего в этом году Москву украсят более 56 млн цветов. Благодаря поэтапной высадке они будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - дополняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230502/naberezhnaya-1869105416.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, цветы