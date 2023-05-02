В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ
Hürriyet: вероятность второго тура выборов президента Турции составляет более 50 процентов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДосрочное голосование в России на всеобщих выборах в Турции
Досрочное голосование в России на всеобщих выборах в Турции
АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу близки, пишет во вторник газета Hürriyet.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.
"Вероятность того, что выборы закончатся в первом туре, составляет менее 50 процентов. Ситуация с голосованием Эрдоган / Кылычдароглу: Эрдоган, кажется, немного впереди. Доли голосов так близки... Голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось. Наблюдается некоторое снижение голосов Мухаррема Индже. Наблюдается небольшой рост голосов Синана Огана", - пишет колумнист издания Ахмет Хакан.