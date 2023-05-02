https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869069616.html

В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ

В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2023

В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ

Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:08

2023-05-02T10:08

2023-05-02T10:08

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

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АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу близки, пишет во вторник газета Hürriyet. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая. "Вероятность того, что выборы закончатся в первом туре, составляет менее 50 процентов. Ситуация с голосованием Эрдоган / Кылычдароглу: Эрдоган, кажется, немного впереди. Доли голосов так близки... Голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось. Наблюдается некоторое снижение голосов Мухаррема Индже. Наблюдается небольшой рост голосов Синана Огана", - пишет колумнист издания Ахмет Хакан.

https://ria.ru/20230501/turtsiya-1868987205.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс