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В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
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10:08 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869069616.html
В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ
В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ
Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:08
2023-05-02T10:08
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
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АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу близки, пишет во вторник газета Hürriyet. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая. "Вероятность того, что выборы закончатся в первом туре, составляет менее 50 процентов. Ситуация с голосованием Эрдоган / Кылычдароглу: Эрдоган, кажется, немного впереди. Доли голосов так близки... Голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось. Наблюдается некоторое снижение голосов Мухаррема Индже. Наблюдается небольшой рост голосов Синана Огана", - пишет колумнист издания Ахмет Хакан.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс
В Турции вероятен второй тур на выборах президента, пишут СМИ

Hürriyet: вероятность второго тура выборов президента Турции составляет более 50 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДосрочное голосование в России на всеобщих выборах в Турции
Досрочное голосование в России на всеобщих выборах в Турции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Досрочное голосование в России на всеобщих выборах в Турции
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АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу близки, пишет во вторник газета Hürriyet.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.
"Вероятность того, что выборы закончатся в первом туре, составляет менее 50 процентов. Ситуация с голосованием Эрдоган / Кылычдароглу: Эрдоган, кажется, немного впереди. Доли голосов так близки... Голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось. Наблюдается некоторое снижение голосов Мухаррема Индже. Наблюдается небольшой рост голосов Синана Огана", - пишет колумнист издания Ахмет Хакан.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянс
 
 
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