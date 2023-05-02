Эрдоган набирает 51,4 процента голосов, показал опрос
Опрос Optimar: Эрдоган набирает 51,4 процента голосов, Кылычдароглу – 48,6 процента
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на всеобщих выборах в посольстве Турции в Москве
Досрочное голосование на всеобщих выборах в посольстве Турции в Москве
АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 51,4% голосов, его конкурент, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 48,6%, следует из предвыборного опроса исследовательского центра Optimar, который привела газета Hürriyet.
Опрос проводился среди 3005 человек в период с 25 по 28 апреля.
"Оба кандидата находятся на подъеме в последние десять дней. Эрдоган оправился от спада после землетрясения и находится на подъеме уже две недели. Кылычдароглу стал вторым кандидатом, увеличившим количество голосов. На вопрос Optimar "За кого из двух кандидатов вы будете голосовать на президентских выборах?" 51,4 процента респондентов ответили Эрдоган, а 48,6 процента - Кылычдароглу. Таким образом, Эрдоган, похоже, приблизился к тому результату, с которым он победил на выборах в 2018 году", - пишет издание.
Опрос с вопросом обо всех четырех кандидатах выдал следующие результаты: Эрдоган 48,6%, Кылычдароглу 44,1%, Мухаррем Индже 4,3%, Синан Оган 3%.
Газета отмечает, что прогнозы относительно выборов сводятся к тому, что будет второй тур.
"Но я не придерживаюсь такого мнения. Эрдоган, которому за две недели до выборов удалось поднять свой процент голосов выше 48 процентов, может добиться увеличения на два пункта, необходимого для первого тура. Потому что Эрдоган уже некоторое время находится на подъеме. Его голоса растут, а не уменьшаются. Это может позволить ему занять лидирующие позиции в первом туре", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.