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В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста - РИА Новости, 02.05.2023
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Туризм
 
11:32 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста - РИА Новости, 02.05.2023
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:32
2023-05-02T11:32
туризм
польша
аланья (город)
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СТАМБУЛ, 2 мая – РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA. Ранее СМИ сообщали, что турист, предположительно россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасательной операции были задействованы пожарные Аланьи и Антальи, а также береговая охрана. "Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу", - пишет агентство. По его данным, у мужчины многочисленные переломы, но его жизни ничто не угрожает. "Изначально сообщалось, что упал гражданин РФ, однако выяснилось, что речь идет о 40-летнем гражданине Польши Пабло Вилксе", - отмечает IHA.
https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html
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польша, аланья (город), в мире, туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Польша, Аланья (город), В мире, туристы, Туризм, Новости - Туризм
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста

В турецкой Аланье спасли туриста-парашютиста из Польши, упавшего на скалы

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 мая – РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA.
Ранее СМИ сообщали, что турист, предположительно россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасательной операции были задействованы пожарные Аланьи и Антальи, а также береговая охрана.
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"Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу", - пишет агентство.
По его данным, у мужчины многочисленные переломы, но его жизни ничто не угрожает.
"Изначально сообщалось, что упал гражданин РФ, однако выяснилось, что речь идет о 40-летнем гражданине Польши Пабло Вилксе", - отмечает IHA.
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