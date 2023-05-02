https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html

В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста

В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста - РИА Новости, 02.05.2023

В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста

Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:32

2023-05-02T11:32

2023-05-02T11:32

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СТАМБУЛ, 2 мая – РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA. Ранее СМИ сообщали, что турист, предположительно россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасательной операции были задействованы пожарные Аланьи и Антальи, а также береговая охрана. "Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу", - пишет агентство. По его данным, у мужчины многочисленные переломы, но его жизни ничто не угрожает. "Изначально сообщалось, что упал гражданин РФ, однако выяснилось, что речь идет о 40-летнем гражданине Польши Пабло Вилксе", - отмечает IHA.

https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html

https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, аланья (город), в мире, туристы, туризм, новости - туризм