https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста - РИА Новости, 02.05.2023
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:32
2023-05-02T11:32
2023-05-02T11:32
туризм
польша
аланья (город)
в мире
туристы
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
СТАМБУЛ, 2 мая – РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать туриста, упавшего на скалы в понедельник во время полета на парашюте, он оказался гражданином Польши, сообщает агентство IHA. Ранее СМИ сообщали, что турист, предположительно россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасательной операции были задействованы пожарные Аланьи и Антальи, а также береговая охрана. "Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу", - пишет агентство. По его данным, у мужчины многочисленные переломы, но его жизни ничто не угрожает. "Изначально сообщалось, что упал гражданин РФ, однако выяснилось, что речь идет о 40-летнем гражданине Польши Пабло Вилксе", - отмечает IHA.
https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html
https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html
польша
аланья (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, аланья (город), в мире, туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Польша, Аланья (город), В мире, туристы, Туризм, Новости - Туризм
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
В турецкой Аланье спасли туриста-парашютиста из Польши, упавшего на скалы