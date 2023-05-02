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Ярославская область попала в тройку лидеров промпроизводства в ЦФО - РИА Новости, 02.05.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:36 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/tsfo-1869146635.html
Ярославская область попала в тройку лидеров промпроизводства в ЦФО
Ярославская область попала в тройку лидеров промпроизводства в ЦФО - РИА Новости, 02.05.2023
Ярославская область попала в тройку лидеров промпроизводства в ЦФО
Ярославская область по итогам января-марта 2023 года заняла второе место в ЦФО по индексу промышленного производства, сообщило правительство региона. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:36
2023-05-02T13:36
ярославская область
экономика
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Ярославская область по итогам января-марта 2023 года заняла второе место в ЦФО по индексу промышленного производства, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, в январе-марте этого года индекс промышленного производства в Ярославской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 110,3%. "Это более чем на 11 процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Регион занимает второе место в ЦФО и восьмое место в Российской Федерации. Промышленный сектор успешно адаптировался к новым экономическим условиям и демонстрирует рост", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. В областном правительстве пояснили - динамику в первом квартале показали, в частности, отрасли, связанные с производством резиновых и пластмассовых изделий (рост в 2,9 раза), табачных изделий (в 2,7 раза), обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки (в 2,1 раза). Сообщается, что правительство области продолжает оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. Работу курирует антисанкционный штаб во главе с Михаилом Евраевым. "В 2022 году на территории региона были открыты новые производства, запущены новые линии. Предприятия увеличили ассортимент выпускаемой продукции, заняли ниши, освобожденные после ухода западных конкурентов, поменяли логистические цепочки, вышли на новых поставщиков. Существенно увеличены объемы производства организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляется выпуск новых изделий", - сообщил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
https://ria.ru/20230420/slova-1866586704.html
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экономика, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославская область попала в тройку лидеров промпроизводства в ЦФО

Ярославская область заняла второе место в ЦФО по индексу промышленного производства

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Ярославская область по итогам января-марта 2023 года заняла второе место в ЦФО по индексу промышленного производства, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, в январе-марте этого года индекс промышленного производства в Ярославской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 110,3%.
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"Это более чем на 11 процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Регион занимает второе место в ЦФО и восьмое место в Российской Федерации. Промышленный сектор успешно адаптировался к новым экономическим условиям и демонстрирует рост", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева.
В областном правительстве пояснили - динамику в первом квартале показали, в частности, отрасли, связанные с производством резиновых и пластмассовых изделий (рост в 2,9 раза), табачных изделий (в 2,7 раза), обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки (в 2,1 раза).
Сообщается, что правительство области продолжает оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. Работу курирует антисанкционный штаб во главе с Михаилом Евраевым.
"В 2022 году на территории региона были открыты новые производства, запущены новые линии. Предприятия увеличили ассортимент выпускаемой продукции, заняли ниши, освобожденные после ухода западных конкурентов, поменяли логистические цепочки, вышли на новых поставщиков. Существенно увеличены объемы производства организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляется выпуск новых изделий", - сообщил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
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Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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