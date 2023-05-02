https://ria.ru/20230502/tseny-1869123566.html
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду - РИА Новости, 02.05.2023
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду
Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордного значения - 15,7%, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:54
2023-05-02T12:54
2023-05-02T12:54
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордного значения - 15,7%, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на индекс потребительских цен аналитической компании NielsenlQ. "Цены на продукты питания остаются высокими в связи с увеличивающимися расходами по всей цепочке поставок. Эффект домино от увеличения расходов на производство и упаковку привел к повышению цен на готовые обеды, а стоимость кофе выросла на фоне сократившихся поставок от главных его импортеров и роста цен на его зерна", - сказала телеканалу генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон. По данным NielsenlQ, в апреле цены на продукты питания и неалкогольные напитки увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит на фоне сильнейшей инфляции в продовольственном сегменте товаров за 45 лет. Сильнее всего подскочили цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%. Индекс потребительских цен, представленный NielsenIQ, в апреле увеличился на 8,8% по сравнению с 2022 годом, говорится в статье. Как сообщил Sky News глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса NielsenlQ Майк Уоткинс, во многих секторах продажи продолжают падать, даже несмотря на вводимые магазинами программы лояльности и увеличение скидок. "Так как пик инфляции еще не пройден и продажи во многих секторах продолжают падать, рассчитать величину потребительской уверенности достаточно сложно", - добавил он. Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне превышающего повышение зарплат уровня инфляции. На фоне рекордной инфляции в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, украина, в мире
Великобритания, Россия, Украина, В мире
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду
В Великобритании зафиксировали рекордный годовой рост цен на еду в 15,7 процента
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордного значения - 15,7%, сообщает во вторник телеканал Sky News
со ссылкой на индекс потребительских цен аналитической компании NielsenlQ.
"Цены на продукты питания остаются высокими в связи с увеличивающимися расходами по всей цепочке поставок. Эффект домино от увеличения расходов на производство и упаковку привел к повышению цен на готовые обеды, а стоимость кофе выросла на фоне сократившихся поставок от главных его импортеров и роста цен на его зерна", - сказала телеканалу генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон.
По данным NielsenlQ, в апреле цены на продукты питания и неалкогольные напитки увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит на фоне сильнейшей инфляции в продовольственном сегменте товаров за 45 лет. Сильнее всего подскочили цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%.
Индекс потребительских цен, представленный NielsenIQ, в апреле увеличился на 8,8% по сравнению с 2022 годом, говорится в статье.
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Как сообщил Sky News глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса NielsenlQ Майк Уоткинс, во многих секторах продажи продолжают падать, даже несмотря на вводимые магазинами программы лояльности и увеличение скидок.
"Так как пик инфляции еще не пройден и продажи во многих секторах продолжают падать, рассчитать величину потребительской уверенности достаточно сложно", - добавил он.
Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне превышающего повышение зарплат уровня инфляции.
На фоне рекордной инфляции в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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из-за Украины
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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