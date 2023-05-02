https://ria.ru/20230502/tseny-1869123566.html

В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду

В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду - РИА Новости, 02.05.2023

В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду

Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордного значения - 15,7%, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:54

2023-05-02T12:54

2023-05-02T12:54

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордного значения - 15,7%, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на индекс потребительских цен аналитической компании NielsenlQ. "Цены на продукты питания остаются высокими в связи с увеличивающимися расходами по всей цепочке поставок. Эффект домино от увеличения расходов на производство и упаковку привел к повышению цен на готовые обеды, а стоимость кофе выросла на фоне сократившихся поставок от главных его импортеров и роста цен на его зерна", - сказала телеканалу генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон. По данным NielsenlQ, в апреле цены на продукты питания и неалкогольные напитки увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит на фоне сильнейшей инфляции в продовольственном сегменте товаров за 45 лет. Сильнее всего подскочили цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%. Индекс потребительских цен, представленный NielsenIQ, в апреле увеличился на 8,8% по сравнению с 2022 годом, говорится в статье. Как сообщил Sky News глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса NielsenlQ Майк Уоткинс, во многих секторах продажи продолжают падать, даже несмотря на вводимые магазинами программы лояльности и увеличение скидок. "Так как пик инфляции еще не пройден и продажи во многих секторах продолжают падать, рассчитать величину потребительской уверенности достаточно сложно", - добавил он. Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне превышающего повышение зарплат уровня инфляции. На фоне рекордной инфляции в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221230/frantsiya-1842504935.html

https://ria.ru/20230415/bayden-1865526204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, россия, украина, в мире