https://ria.ru/20230502/tseli-1869100888.html

Россияне назвали важнейшие национальные цели

Россияне назвали важнейшие национальные цели - РИА Новости, 02.05.2023

Россияне назвали важнейшие национальные цели

Важнейшими национальными целями россияне считают достойный труд и успешное предпринимательство, а также комфортную и безопасную среду, показал опрос... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:45

2023-05-02T11:45

2023-05-02T11:45

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Важнейшими национальными целями россияне считают достойный труд и успешное предпринимательство, а также комфортную и безопасную среду, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Респонденты оценили индекс важности национальных целей развития России. Достойный труд и успешное предпринимательство получили в среднем 84,5 пункта из 100 возможных, комфортная и безопасная среда для жизни - 83,4 пункта. Возможности для самореализации и развития талантов получили 83 пункта, а сохранение здоровья населения - 81,4. Чуть меньше набрал вариант "цифровая трансформация": 76,7 пункта. Самыми эффективными направлениями по реализации национальных целей респонденты считают повышение доступности электронных услуг (65,4 пункта), развитие дистанционного взаимодействия с властями и государственными учреждениями (56,2), улучшение городской среды (52,1), повышение качества дорожных сетей в больших городах (51,1) и повышение доступности интернета (49,4). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 6 по 8 апреля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230429/zakony-1868680640.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом