https://ria.ru/20230502/trevoga-1869147357.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:40

2023-05-02T13:40

2023-05-02T13:40

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 13.30 (совпадает с мск). Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф