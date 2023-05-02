https://ria.ru/20230502/trevoga-1869147357.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:40
2023-05-02T13:40
2023-05-02T13:40
специальная военная операция на украине
украина
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киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 13.30 (совпадает с мск). Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу