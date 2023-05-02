https://ria.ru/20230502/tokmak-1869052784.html
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 02.05.2023
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:08
2023-05-02T08:08
2023-05-02T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО HIMARS вечером 1 мая, сообщили экстренные службы региона. Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор, сообщили службы. "В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место", - сообщили журналистам. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS ракетами, начинёнными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками, отмечено в сообщении.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два жителя города, еще один человек ранен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО HIMARS вечером 1 мая, сообщили экстренные службы региона.
Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 боевики ВСУ
выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор, сообщили службы.
При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека
"В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место", - сообщили журналистам.
Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS ракетами, начинёнными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками, отмечено в сообщении.
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак