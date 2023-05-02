https://ria.ru/20230502/tokmak-1869052784.html

После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека

После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 02.05.2023

После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:08

2023-05-02T08:08

2023-05-02T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО HIMARS вечером 1 мая, сообщили экстренные службы региона. Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор, сообщили службы. "В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место", - сообщили журналистам. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS ракетами, начинёнными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками, отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html

https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины