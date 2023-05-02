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После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/tokmak-1869052784.html
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 02.05.2023
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:08
2023-05-02T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО HIMARS вечером 1 мая, сообщили экстренные службы региона. Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор, сообщили службы. "В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место", - сообщили журналистам. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS ракетами, начинёнными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками, отмечено в сообщении.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html
токмак
запорожская область
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безопасность, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два человека

После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два жителя города, еще один человек ранен

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в городе Токмак Запорожской области в результате трех ракетных обстрелов украинских войск, предположительно, из РСЗО HIMARS вечером 1 мая, сообщили экстренные службы региона.
Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор, сообщили службы.
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека
25 апреля, 17:28
"В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место", - сообщили журналистам.
Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS ракетами, начинёнными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками, отмечено в сообщении.
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак
23 апреля, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТокмакЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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