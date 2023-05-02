https://ria.ru/20230502/tekhnika-1869168516.html
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику - РИА Новости, 02.05.2023
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику
Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:04
2023-05-02T15:04
2023-05-02T15:14
украина
технологии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал РИА Новости специалист разведки по открытым источникам с позывным "Глаз". "В интернете, в даркнете особенно, сложно утаить связи. Профессионалы нашей сферы прекрасно знают, что есть огромный черный рынок военной помощи Украине, и особое место в нем занимает перепродажа материально-технических средств, передаваемых для ВСУ волонтерами. Часто военнослужащие не размещают сами объявления и не приходят на сделку, но с этим прекрасно справляются их родственники или друзья-кумовья", - сказал собеседник агентства. По его словам, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование. "Они имеют практику "клеймления", например, беспилотников, чтобы затруднить их сбыт. Такие фото, как это, к нам регулярно приходят с разных концов фронта", - сказал специалист. Он предоставил фотографию перехваченного в зоне СВО беспилотника, на которой четко видны логотипы спонсирующих украинских военных организаций и надпись "не для продажи".
https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867160130.html
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, технологии, вооруженные силы украины
Украина, Технологии, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику
Специалист разведки: украинские военные продают купленную для них на пожертвования технику
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал РИА Новости специалист разведки по открытым источникам с позывным "Глаз".
"В интернете, в даркнете особенно, сложно утаить связи. Профессионалы нашей сферы прекрасно знают, что есть огромный черный рынок военной помощи Украине
, и особое место в нем занимает перепродажа материально-технических средств, передаваемых для ВСУ
волонтерами. Часто военнослужащие не размещают сами объявления и не приходят на сделку, но с этим прекрасно справляются их родственники или друзья-кумовья", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование.
"Они имеют практику "клеймления", например, беспилотников, чтобы затруднить их сбыт. Такие фото, как это, к нам регулярно приходят с разных концов фронта", - сказал специалист.
Он предоставил фотографию перехваченного в зоне СВО беспилотника, на которой четко видны логотипы спонсирующих украинских военных организаций и надпись "не для продажи".
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