https://ria.ru/20230502/tekhnika-1869168516.html

Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику

Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику - РИА Новости, 02.05.2023

Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику

Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:04

2023-05-02T15:04

2023-05-02T15:14

украина

технологии

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал РИА Новости специалист разведки по открытым источникам с позывным "Глаз". "В интернете, в даркнете особенно, сложно утаить связи. Профессионалы нашей сферы прекрасно знают, что есть огромный черный рынок военной помощи Украине, и особое место в нем занимает перепродажа материально-технических средств, передаваемых для ВСУ волонтерами. Часто военнослужащие не размещают сами объявления и не приходят на сделку, но с этим прекрасно справляются их родственники или друзья-кумовья", - сказал собеседник агентства. По его словам, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование. "Они имеют практику "клеймления", например, беспилотников, чтобы затруднить их сбыт. Такие фото, как это, к нам регулярно приходят с разных концов фронта", - сказал специалист. Он предоставил фотографию перехваченного в зоне СВО беспилотника, на которой четко видны логотипы спонсирующих украинских военных организаций и надпись "не для продажи".

https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867160130.html

https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, технологии, вооруженные силы украины