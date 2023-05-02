Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 02.05.2023 (обновлено: 15:14 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/tekhnika-1869168516.html
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику - РИА Новости, 02.05.2023
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику
Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:04
2023-05-02T15:14
украина
технологии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал РИА Новости специалист разведки по открытым источникам с позывным "Глаз". "В интернете, в даркнете особенно, сложно утаить связи. Профессионалы нашей сферы прекрасно знают, что есть огромный черный рынок военной помощи Украине, и особое место в нем занимает перепродажа материально-технических средств, передаваемых для ВСУ волонтерами. Часто военнослужащие не размещают сами объявления и не приходят на сделку, но с этим прекрасно справляются их родственники или друзья-кумовья", - сказал собеседник агентства. По его словам, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование. "Они имеют практику "клеймления", например, беспилотников, чтобы затруднить их сбыт. Такие фото, как это, к нам регулярно приходят с разных концов фронта", - сказал специалист. Он предоставил фотографию перехваченного в зоне СВО беспилотника, на которой четко видны логотипы спонсирующих украинских военных организаций и надпись "не для продажи".
https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867160130.html
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, технологии, вооруженные силы украины
Украина, Технологии, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику

Специалист разведки: украинские военные продают купленную для них на пожертвования технику

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим, рассказал РИА Новости специалист разведки по открытым источникам с позывным "Глаз".
"В интернете, в даркнете особенно, сложно утаить связи. Профессионалы нашей сферы прекрасно знают, что есть огромный черный рынок военной помощи Украине, и особое место в нем занимает перепродажа материально-технических средств, передаваемых для ВСУ волонтерами. Часто военнослужащие не размещают сами объявления и не приходят на сделку, но с этим прекрасно справляются их родственники или друзья-кумовья", - сказал собеседник агентства.
Американские ПЗРК Stinger во время разгрузки в аэропорту Борисполя, Украина - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Херш рассказал о перепродаже оружия для ВСУ на черном рынке
23 апреля, 09:26
По его словам, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование.
"Они имеют практику "клеймления", например, беспилотников, чтобы затруднить их сбыт. Такие фото, как это, к нам регулярно приходят с разных концов фронта", - сказал специалист.
Он предоставил фотографию перехваченного в зоне СВО беспилотника, на которой четко видны логотипы спонсирующих украинских военных организаций и надпись "не для продажи".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
2 апреля, 22:26
 
УкраинаТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала