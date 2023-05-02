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Таубер обвинила президента Молдавии в давлении на оппозицию - РИА Новости, 02.05.2023
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23:25 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/tauber-1869291921.html
Таубер обвинила президента Молдавии в давлении на оппозицию
Таубер обвинила президента Молдавии в давлении на оппозицию - РИА Новости, 02.05.2023
Таубер обвинила президента Молдавии в давлении на оппозицию
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер квалифицировала свой арест как политический заказ центральной власти, чтобы помешать... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:25
2023-05-02T23:25
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
марина таубер
евгения гуцул
григорий узун
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КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер квалифицировала свой арест как политический заказ центральной власти, чтобы помешать кандидату от политсилы Евгении Гуцул участвовать во втором туре выборов главы Гагаузии, которые пройдут 14 мая, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник районный суд Кишинева отправил Таубер под домашний арест на 20 суток, в связи с обвинением прокуроров о незаконном финансировании партии "Шор". В понедельник, после первого тура выборов главы Гагаузской автономии, политика задержали в аэропорту Кишинева. Сторона обвинения полагает, что Таубер планировала покинуть Молдавию. Адвокаты опровергли эти заявления, отметив, что у их подзащитной был обратный билет в Кишинев. Во вторник несколько тысяч человек пикетировали здание суда в поддержку политика. "Центральные власти, а именно президент Санду они сделала все, чтобы я не участвовала в выборах в Гагаузии, не участвовала в акции протеста 7 мая, на митинге 21 мая, и вообще чтобы я не могла участвовать в политической жизни страны, бороться за правду. Желаю нашей команде оставаться сильной, желаю успехов нашему кандидату Евгении Гуцул и Сейчас жители Гагаузии видят цену нашей борьбы, и важно, чтобы они на должном уровне оценили нашего кандидата и команду. Желаю вам сделать правильный выбор", - сказала Таубер журналистам на выходе из зала суда. Политик является доверенным лицом кандидата от партии "Шор" Гуцул, которая набрала в первом туре, прошедшем 30 апреля, 14890 голосов, обогнав конкурента Григория Узуна, которого поддерживает партия социалистов, на 41 голос. В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток. В январе текущего года ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230501/moldaviya-1868979994.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, марина таубер, евгения гуцул, григорий узун
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Григорий Узун
Таубер обвинила президента Молдавии в давлении на оппозицию

Таубер обвинила президента Молдавии в политическом заказе и в давлении на оппозицию

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер квалифицировала свой арест как политический заказ центральной власти, чтобы помешать кандидату от политсилы Евгении Гуцул участвовать во втором туре выборов главы Гагаузии, которые пройдут 14 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник районный суд Кишинева отправил Таубер под домашний арест на 20 суток, в связи с обвинением прокуроров о незаконном финансировании партии "Шор". В понедельник, после первого тура выборов главы Гагаузской автономии, политика задержали в аэропорту Кишинева. Сторона обвинения полагает, что Таубер планировала покинуть Молдавию. Адвокаты опровергли эти заявления, отметив, что у их подзащитной был обратный билет в Кишинев. Во вторник несколько тысяч человек пикетировали здание суда в поддержку политика.
"Центральные власти, а именно президент Санду они сделала все, чтобы я не участвовала в выборах в Гагаузии, не участвовала в акции протеста 7 мая, на митинге 21 мая, и вообще чтобы я не могла участвовать в политической жизни страны, бороться за правду. Желаю нашей команде оставаться сильной, желаю успехов нашему кандидату Евгении Гуцул и Сейчас жители Гагаузии видят цену нашей борьбы, и важно, чтобы они на должном уровне оценили нашего кандидата и команду. Желаю вам сделать правильный выбор", - сказала Таубер журналистам на выходе из зала суда.
Политик является доверенным лицом кандидата от партии "Шор" Гуцул, которая набрала в первом туре, прошедшем 30 апреля, 14890 голосов, обогнав конкурента Григория Узуна, которого поддерживает партия социалистов, на 41 голос.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался.
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В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток. В январе текущего года ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на судебный контроль (аналог подписки о невыезде).
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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В миреКишиневМолдавияГагаузияМарина ТауберЕвгения ГуцулГригорий Узун
 
 
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