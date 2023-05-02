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Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами - РИА Новости, 02.05.2023
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16:02 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/taliby-1869191954.html
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами - РИА Новости, 02.05.2023
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*). РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:02
2023-05-02T16:02
в мире
афганистан
антониу гутерреш
оон
талибан
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ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*). Журналист задал ему вопрос по итогам встречи спецпосланников по Афганистану о том, есть ли какие-то обстоятельства, при которых он бы встретился с "Талибаном"*. "Когда будет верный момент для того, чтобы сделать это, я очевидно не откажусь от этой возможности. Сегодня – не подходящий момент для этого", - ответил генсек. * Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230418/afganistan-1865969077.html
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в мире, афганистан, антониу гутерреш, оон, талибан
В мире, Афганистан, Антониу Гутерреш, ООН, Талибан
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами

Генсек ООН Гутерреш заявил, что сейчас не подходящий момент для его встречи с талибами

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*).
Журналист задал ему вопрос по итогам встречи спецпосланников по Афганистану о том, есть ли какие-то обстоятельства, при которых он бы встретился с "Талибаном"*.
"Когда будет верный момент для того, чтобы сделать это, я очевидно не откажусь от этой возможности. Сегодня – не подходящий момент для этого", - ответил генсек.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанАнтониу ГутеррешООНТалибан
 
 
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