https://ria.ru/20230502/taliby-1869191954.html

Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами

Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами - РИА Новости, 02.05.2023

Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*). РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:02

2023-05-02T16:02

2023-05-02T16:02

в мире

афганистан

антониу гутерреш

оон

талибан

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ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*). Журналист задал ему вопрос по итогам встречи спецпосланников по Афганистану о том, есть ли какие-то обстоятельства, при которых он бы встретился с "Талибаном"*. "Когда будет верный момент для того, чтобы сделать это, я очевидно не откажусь от этой возможности. Сегодня – не подходящий момент для этого", - ответил генсек. * Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230418/afganistan-1865969077.html

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, антониу гутерреш, оон, талибан