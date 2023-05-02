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Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами - РИА Новости, 02.05.2023
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*). РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:02
2023-05-02T16:02
2023-05-02T16:02
в мире
афганистан
антониу гутерреш
оон
талибан
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ООН, 2 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня не подходящий момент для того, чтобы он встречался с талибами (движение "Талибан"*). Журналист задал ему вопрос по итогам встречи спецпосланников по Афганистану о том, есть ли какие-то обстоятельства, при которых он бы встретился с "Талибаном"*. "Когда будет верный момент для того, чтобы сделать это, я очевидно не откажусь от этой возможности. Сегодня – не подходящий момент для этого", - ответил генсек. * Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230418/afganistan-1865969077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, антониу гутерреш, оон, талибан
В мире, Афганистан, Антониу Гутерреш, ООН, Талибан
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами
Генсек ООН Гутерреш заявил, что сейчас не подходящий момент для его встречи с талибами