https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html

Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации

Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023

Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:28

2023-05-02T12:28

2023-05-02T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

вадим пристайко

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ. "Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реальность", - заявил он в эфире телеканала Sky News. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html

украина

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Влада Копылова

в мире, украина, великобритания, вадим пристайко