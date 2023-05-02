https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:28
2023-05-02T12:28
2023-05-02T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
вадим пристайко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564917852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4619e83ccfca5dd7472cb13e33bec5.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ. "Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реальность", - заявил он в эфире телеканала Sky News. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564917852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f1e698a9e6671c7983b987add86c5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, вадим пристайко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вадим Пристайко
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации
Посол Украины в Лондоне Пристайко признал, что тема СВО уходит с первых полос мировых СМИ