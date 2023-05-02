Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:28
2023-05-02T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
вадим пристайко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564917852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4619e83ccfca5dd7472cb13e33bec5.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ. "Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реальность", - заявил он в эфире телеканала Sky News. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564917852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f1e698a9e6671c7983b987add86c5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, вадим пристайко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вадим Пристайко
Посол Украины признал угасание интереса мировых СМИ к спецоперации

Посол Украины в Лондоне Пристайко признал, что тема СВО уходит с первых полос мировых СМИ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ.
"Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реальность", - заявил он в эфире телеканала Sky News.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Надеялись до последнего". Что стало точкой невозврата для Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВадим Пристайко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала