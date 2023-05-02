https://ria.ru/20230502/sudan-1869265402.html
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане - РИА Новости, 02.05.2023
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане
Американские и саудовские посредники предложили саудовский город Джидду в качестве места для проведения переговоров между конфликтующими суданскими сторонами,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:39
2023-05-02T19:39
2023-05-02T19:39
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ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Американские и саудовские посредники предложили саудовский город Джидду в качестве места для проведения переговоров между конфликтующими суданскими сторонами, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. МИД Южного Судана во вторник объявил, что глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая. В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для начала переговоров. По словам Абдуллы, на встрече (между представителями) "с точки зрения армии будут обсуждаться только гуманитарные аспекты и перемирие, но это не будут переговоры (политические)". В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи.
https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html
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в мире, судан, джидда, столкновения в хартуме, абдель фаттах аль-бурхан, южный судан, сша, саудовская аравия
В мире, Судан, Джидда, Столкновения в Хартуме, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Южный Судан, США, Саудовская Аравия
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане
Посредники предложили Джидду в качестве места для переговоров сторон конфликта в Судане
ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Американские и саудовские посредники предложили саудовский город Джидду в качестве места для проведения переговоров между конфликтующими суданскими сторонами, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
МИД Южного Судана
во вторник объявил, что глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан
и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая.
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие
В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для начала переговоров.
«
"Саудовско-американские посредники определили для этого Джидду, но вопрос не решен до конца", - сказал Абдулла, отвечая на вопрос о месте встречи между представителями сторон конфликта в Судане.
По словам Абдуллы, на встрече (между представителями) "с точки зрения армии будут обсуждаться только гуманитарные аспекты и перемирие, но это не будут переговоры (политические)".
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи.
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта