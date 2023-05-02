Рейтинг@Mail.ru
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/sudan-1869265402.html
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане - РИА Новости, 02.05.2023
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане
Американские и саудовские посредники предложили саудовский город Джидду в качестве места для проведения переговоров между конфликтующими суданскими сторонами,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:39
2023-05-02T19:39
в мире
судан
джидда
столкновения в хартуме
абдель фаттах аль-бурхан
южный судан
сша
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:221:2981:1897_1920x0_80_0_0_df0fc2455fc068fb264ce3b69d5c561e.jpg
ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Американские и саудовские посредники предложили саудовский город Джидду в качестве места для проведения переговоров между конфликтующими суданскими сторонами, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. МИД Южного Судана во вторник объявил, что глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая. В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для начала переговоров. По словам Абдуллы, на встрече (между представителями) "с точки зрения армии будут обсуждаться только гуманитарные аспекты и перемирие, но это не будут переговоры (политические)". В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи.
https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html
https://ria.ru/20230502/sudan-1869108861.html
судан
джидда
южный судан
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:0:2529:1897_1920x0_80_0_0_2a7e6f2addee168b5d1ed7feeacc3150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, джидда, столкновения в хартуме, абдель фаттах аль-бурхан, южный судан, сша, саудовская аравия
В мире, Судан, Джидда, Столкновения в Хартуме, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Южный Судан, США, Саудовская Аравия
Посредники предложили Джидду для переговоров сторон конфликта в Судане

Посредники предложили Джидду в качестве места для переговоров сторон конфликта в Судане

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Американские и саудовские посредники предложили саудовский город Джидду в качестве места для проведения переговоров между конфликтующими суданскими сторонами, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
МИД Южного Судана во вторник объявил, что глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие
Вчера, 17:47
В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для начала переговоров.
«
"Саудовско-американские посредники определили для этого Джидду, но вопрос не решен до конца", - сказал Абдулла, отвечая на вопрос о месте встречи между представителями сторон конфликта в Судане.
По словам Абдуллы, на встрече (между представителями) "с точки зрения армии будут обсуждаться только гуманитарные аспекты и перемирие, но это не будут переговоры (политические)".
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
Вчера, 12:07
 
В миреСуданДжиддаСтолкновения в ХартумеАбдель Фаттах аль-БурханЮжный СуданСШАСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала