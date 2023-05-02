https://ria.ru/20230502/sudan-1869108861.html
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта - РИА Новости, 02.05.2023
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
олее 100 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:07
2023-05-02T12:07
2023-05-02T12:13
в мире
судан
столкновения в хартуме
оон
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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. олее 100 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо."Более 100 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта в соседних провинциях. К ним относятся как суданские беженцы, так и возвращающиеся беженцы из Южного Судана, а также иностранцы", - сказала она.Саррадо добавила, что установлены личности 24 тысяч беженцев."Большинство беженцев находятся в Чаде, в основном это женщины и дети", - уточнила представитель УВКБ.Со своей стороны, представитель Международной организации ООН по миграции (МОМ) Поль Диллон сообщил, что число внутренне перемещенных лиц в стране составляет 334 тысячи. По данным IOM, границу пересекли 64 тысячи человек.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868909546.html
https://ria.ru/20230502/sudan-1869103578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, столкновения в хартуме, оон
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, ООН
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
ООН: более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта 15 апреля
ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. олее 100 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.
"Более 100 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта в соседних провинциях. К ним относятся как суданские беженцы, так и возвращающиеся беженцы из Южного Судана, а также иностранцы", - сказала она.
Саррадо добавила, что установлены личности 24 тысяч беженцев.
"Большинство беженцев находятся в Чаде, в основном это женщины и дети", - уточнила представитель УВКБ.
Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Со своей стороны, представитель Международной организации ООН по миграции (МОМ) Поль Диллон сообщил, что число внутренне перемещенных лиц в стране составляет 334 тысячи. По данным IOM, границу пересекли 64 тысячи человек.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе
.
Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране