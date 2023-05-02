https://ria.ru/20230502/sudan-1869108861.html

Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта - РИА Новости, 02.05.2023

Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

олее 100 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:07

2023-05-02T12:07

2023-05-02T12:13

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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. олее 100 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо."Более 100 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта в соседних провинциях. К ним относятся как суданские беженцы, так и возвращающиеся беженцы из Южного Судана, а также иностранцы", - сказала она.Саррадо добавила, что установлены личности 24 тысяч беженцев."Большинство беженцев находятся в Чаде, в основном это женщины и дети", - уточнила представитель УВКБ.Со своей стороны, представитель Международной организации ООН по миграции (МОМ) Поль Диллон сообщил, что число внутренне перемещенных лиц в стране составляет 334 тысячи. По данным IOM, границу пересекли 64 тысячи человек.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе.

https://ria.ru/20230430/sudan-1868909546.html

https://ria.ru/20230502/sudan-1869103578.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, столкновения в хартуме, оон