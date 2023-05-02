https://ria.ru/20230502/sudan-1869103578.html
Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране
Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране - РИА Новости, 02.05.2023
Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране
Основной состав посольства России в Судане остаётся работать в стране, несмотря на сложную ситуацию, сообщил во вторник РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:51
2023-05-02T11:51
2023-05-02T11:51
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хартум (город)
столкновения в хартуме
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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Основной состав посольства России в Судане остаётся работать в стране, несмотря на сложную ситуацию, сообщил во вторник РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. "Практически в полном составе посольство остается, семьи отправили и ещё пару человек", - сказал дипломат. Ранее из Судана была проведена эвакуация граждан России и ряда других стран. Всего выехали 203 человека.
https://ria.ru/20230501/posolstvo-1869036332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Россия, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране
Основной состав посольства России в Судане остается работать, несмотря на ситуацию
ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Основной состав посольства России в Судане остаётся работать в стране, несмотря на сложную ситуацию, сообщил во вторник РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
"Практически в полном составе посольство остается, семьи отправили и ещё пару человек", - сказал дипломат.
Ранее из Судана была проведена эвакуация граждан России и ряда других стран. Всего выехали 203 человека.
Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник