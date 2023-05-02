https://ria.ru/20230502/sudan-1869103578.html

Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране

Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране - РИА Новости, 02.05.2023

Основной состав посольства России в Судане остается работать в стране

Основной состав посольства России в Судане остаётся работать в стране, несмотря на сложную ситуацию, сообщил во вторник РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:51

2023-05-02T11:51

2023-05-02T11:51

в мире

россия

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Основной состав посольства России в Судане остаётся работать в стране, несмотря на сложную ситуацию, сообщил во вторник РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. "Практически в полном составе посольство остается, семьи отправили и ещё пару человек", - сказал дипломат. Ранее из Судана была проведена эвакуация граждан России и ряда других стран. Всего выехали 203 человека.

https://ria.ru/20230501/posolstvo-1869036332.html

россия

судан

хартум (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, россия, судан, хартум (город), столкновения в хартуме