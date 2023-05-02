https://ria.ru/20230502/sudan-1869067563.html
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину - РИА Новости, 02.05.2023
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину
Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:54
2023-05-02T09:54
2023-05-02T10:02
россия
судан
снг
столкновения в хартуме
в мире
воздушно-космические силы россии
ил-76
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве."Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществили доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868868256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, снг, столкновения в хартуме, в мире, воздушно-космические силы россии, ил-76
Россия, Судан, СНГ, Столкновения в Хартуме, В мире, Воздушно-космические силы России, Ил-76
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину
Минобороны эвакуировало из Судана более двухсот россиян и граждан СНГ