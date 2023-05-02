https://ria.ru/20230502/sudan-1869067563.html

Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину

Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину - РИА Новости, 02.05.2023

Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину

Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:54

2023-05-02T09:54

2023-05-02T10:02

россия

судан

снг

столкновения в хартуме

в мире

воздушно-космические силы россии

ил-76

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве."Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществили доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину.

https://ria.ru/20230430/sudan-1868868256.html

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судан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, судан, снг, столкновения в хартуме, в мире, воздушно-космические силы россии, ил-76