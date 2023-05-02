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Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину - РИА Новости, 02.05.2023
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09:54 02.05.2023 (обновлено: 10:02 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/sudan-1869067563.html
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину - РИА Новости, 02.05.2023
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину
Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:54
2023-05-02T10:02
россия
судан
снг
столкновения в хартуме
в мире
воздушно-космические силы россии
ил-76
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве."Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществили доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868868256.html
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россия, судан, снг, столкновения в хартуме, в мире, воздушно-космические силы россии, ил-76
Россия, Судан, СНГ, Столкновения в Хартуме, В мире, Воздушно-космические силы России, Ил-76
Эвакуированных из Судана россиян доставили на родину

Минобороны эвакуировало из Судана более двухсот россиян и граждан СНГ

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эвакуированные российским Минобороны из Судана более 200 граждан России и СНГ прибыли в РФ, сообщили во вторник в военном ведомстве.
"Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществили доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
МИД Судана контактирует с Россией по вопросам эвакуации
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РоссияСуданСНГСтолкновения в ХартумеВ миреВоздушно-космические силы РоссииИл-76
 
 
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