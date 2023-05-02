https://ria.ru/20230502/sudan-1869043106.html
Самолеты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
Самолеты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек - РИА Новости, 02.05.2023
Самолеты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T03:04
2023-05-02T03:04
2023-05-02T11:01
россия
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана, сообщило Министерство обороны."По решению президента Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину", — уточнили в ведомстве.Для эвакуации задействовали четыре военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС.Накануне информированный источник в суданской столице Хартуме сообщил об эвакуации российским посольством 203 человек.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших при столкновениях возросло до 600 человек. Представитель ВОЗ в стране сообщал о 459 погибших и 4072 раненых.
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россия, судан, воздушно-космические силы россии
Россия, Судан, Воздушно-космические силы России
Самолеты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
Минобороны: четыре самолета Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана, сообщило
Министерство обороны.
"По решению президента Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину", — уточнили в ведомстве.
Для эвакуации задействовали четыре военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС.
Накануне информированный источник в суданской столице Хартуме сообщил об эвакуации российским посольством 203 человек.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших при столкновениях возросло до 600 человек. Представитель ВОЗ в стране сообщал о 459 погибших и 4072 раненых.
МИД Судана контактирует с Россией по вопросам эвакуации