https://ria.ru/20230502/sud-1869210537.html
В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом
В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом - РИА Новости, 02.05.2023
В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом
Жительница Чувашии предстанет перед судом за систематические истязания шестилетнего сына, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:08
2023-05-02T17:08
2023-05-02T17:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Жительница Чувашии предстанет перед судом за систематические истязания шестилетнего сына, сообщает прокуратура республики. По версии следствия, 42-летняя женщина, систематически злоупотребляя спиртными напитками, жестоко обращалась с малолетним сыном. Так, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, она систематически избивала ребенка, в результате чего мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа, раны и ссадины лица и головы, а также ушиб почек и конечностей. Информация о жестоко избитом ребенке была опубликована в местных СМИ и вызвала большой общественный резонанс. "После оказания необходимой медицинской помощи ребенок передан под временную опеку бабушке. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено прокуратурой в Вурнарский районный суд", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, женщина избивала ребенка, так как "испытывала личные неприязненные отношения к сыну". В настоящее время мальчик передан под опеку бабушке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "В семье также воспитывались еще два ребенка в возрасте 14 и 6 лет. Они проживают у родственников, судом будет решен вопрос о лишении обвиняемой родительских прав в отношении них", - отмечается в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что ранее семья состояла на учете как неблагополучная, но затем ее сняли с профилактического учета. Следователи заинтересовались тем, кто и почему принял такое решение. "По результатам расследования уголовного дела в органы системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230501/arest-1868948131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), дети
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия), Дети
В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом
Жительница Чувашии предстанет перед судом за систематические истязания шестилетнего сына
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости.
Жительница Чувашии предстанет перед судом за систематические истязания шестилетнего сына, сообщает
прокуратура республики.
По версии следствия, 42-летняя женщина, систематически злоупотребляя спиртными напитками, жестоко обращалась с малолетним сыном. Так, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, она систематически избивала ребенка, в результате чего мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа, раны и ссадины лица и головы, а также ушиб почек и конечностей.
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Информация о жестоко избитом ребенке была опубликована в местных СМИ и вызвала большой общественный резонанс.
"После оказания необходимой медицинской помощи ребенок передан под временную опеку бабушке. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено прокуратурой в Вурнарский районный суд", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Как сообщает региональное следственное управление СК
РФ, женщина избивала ребенка, так как "испытывала личные неприязненные отношения к сыну". В настоящее время мальчик передан под опеку бабушке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "В семье также воспитывались еще два ребенка в возрасте 14 и 6 лет. Они проживают у родственников, судом будет решен вопрос о лишении обвиняемой родительских прав в отношении них", - отмечается в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что ранее семья состояла на учете как неблагополучная, но затем ее сняли с профилактического учета. Следователи заинтересовались тем, кто и почему принял такое решение. "По результатам расследования уголовного дела в органы системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений", - подчеркивается в сообщении.
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