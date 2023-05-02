https://ria.ru/20230502/sud-1869210537.html

В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом

В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом - РИА Новости, 02.05.2023

В Чувашии мать, избивавшая шестилетнего сына, предстанет перед судом

Жительница Чувашии предстанет перед судом за систематические истязания шестилетнего сына, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:08

2023-05-02T17:08

2023-05-02T17:08

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

дети

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Жительница Чувашии предстанет перед судом за систематические истязания шестилетнего сына, сообщает прокуратура республики. По версии следствия, 42-летняя женщина, систематически злоупотребляя спиртными напитками, жестоко обращалась с малолетним сыном. Так, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, она систематически избивала ребенка, в результате чего мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа, раны и ссадины лица и головы, а также ушиб почек и конечностей. Информация о жестоко избитом ребенке была опубликована в местных СМИ и вызвала большой общественный резонанс. "После оказания необходимой медицинской помощи ребенок передан под временную опеку бабушке. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено прокуратурой в Вурнарский районный суд", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, женщина избивала ребенка, так как "испытывала личные неприязненные отношения к сыну". В настоящее время мальчик передан под опеку бабушке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "В семье также воспитывались еще два ребенка в возрасте 14 и 6 лет. Они проживают у родственников, судом будет решен вопрос о лишении обвиняемой родительских прав в отношении них", - отмечается в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что ранее семья состояла на учете как неблагополучная, но затем ее сняли с профилактического учета. Следователи заинтересовались тем, кто и почему принял такое решение. "По результатам расследования уголовного дела в органы системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230501/arest-1868948131.html

https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), дети