https://ria.ru/20230502/sud-1869145584.html

Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину

Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину - РИА Новости, 02.05.2023

Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину

Бывший главный государственный пожарный инспектора Кемерово Григорий Терентьев отрицает свою вину по статьям "мошенничество" и "халатность" передает... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:32

2023-05-02T13:32

2023-05-02T13:32

происшествия

кемерово

кемеровская область

александр мамонтов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 2 мая – РИА Новости. Бывший главный государственный пожарный инспектора Кемерово Григорий Терентьев отрицает свою вину по статьям "мошенничество" и "халатность" передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда. Экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Терентьев проходят обвиняемыми по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Григорий Терентьев обвиняется по двум эпизодам ч.3 ст. 159 (мошенничество) и по одному эпизоду ч.3 ст.293 (халатность). Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", Мамонтов и Терентьев не приняли мер для проведения проверки, и в том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты. Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. А Терентьев, по данным СК, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно. Сторона гособвинения попросила суд приговорить бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева к десяти годам лишения свободы. Для Мамонтова прокурор запросил 14 лет. Он уточнил, что не просил возмещать ему расходы и не собирал пакет документов для из возмещения. Также Терентьев полагает, что уголовное дело в отношении него по статье "халатность" сфабриковано. Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек. Тринадцати обвиняемым по трем уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Рассмотрение уголовного дела, где обвиняемыми проходят Мамонтов и Терентьев, в настоящее время находится в производстве Центрального районного суда Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html

https://ria.ru/20230324/osuzhdennyy-1860329973.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово, кемеровская область, александр мамонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)