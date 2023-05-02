https://ria.ru/20230502/sud-1869145584.html
Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину
Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину - РИА Новости, 02.05.2023
Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину
Бывший главный государственный пожарный инспектора Кемерово Григорий Терентьев отрицает свою вину по статьям "мошенничество" и "халатность" передает... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:32
2023-05-02T13:32
2023-05-02T13:32
происшествия
кемерово
кемеровская область
александр мамонтов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 2 мая – РИА Новости. Бывший главный государственный пожарный инспектора Кемерово Григорий Терентьев отрицает свою вину по статьям "мошенничество" и "халатность" передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда. Экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Терентьев проходят обвиняемыми по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Григорий Терентьев обвиняется по двум эпизодам ч.3 ст. 159 (мошенничество) и по одному эпизоду ч.3 ст.293 (халатность). Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", Мамонтов и Терентьев не приняли мер для проведения проверки, и в том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты. Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. А Терентьев, по данным СК, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно. Сторона гособвинения попросила суд приговорить бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева к десяти годам лишения свободы. Для Мамонтова прокурор запросил 14 лет. Он уточнил, что не просил возмещать ему расходы и не собирал пакет документов для из возмещения. Также Терентьев полагает, что уголовное дело в отношении него по статье "халатность" сфабриковано. Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек. Тринадцати обвиняемым по трем уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Рассмотрение уголовного дела, где обвиняемыми проходят Мамонтов и Терентьев, в настоящее время находится в производстве Центрального районного суда Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область, александр мамонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Александр Мамонтов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" экс-госинспектор отрицает вину
Экс-госинспектор, обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне", отрицает свою вину
КЕМЕРОВО, 2 мая – РИА Новости. Бывший главный государственный пожарный инспектора Кемерово Григорий Терентьев отрицает свою вину по статьям "мошенничество" и "халатность" передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
Экс-глава ГУ МЧС
по Кемеровской области Александр Мамонтов
и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Терентьев проходят обвиняемыми по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Григорий Терентьев обвиняется по двум эпизодам ч.3 ст. 159 (мошенничество) и по одному эпизоду ч.3 ст.293 (халатность).
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Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", Мамонтов и Терентьев не приняли мер для проведения проверки, и в том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.
Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. А Терентьев, по данным СК
, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно.
Сторона гособвинения попросила суд приговорить бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева к десяти годам лишения свободы. Для Мамонтова прокурор запросил 14 лет.
«
"Свидетели... не подтвердили, что я в 2017-2018 годах вводил в заблуждение и обманывал сотрудников экономического отдела ГУ МЧС по Кемеровской области. Это они мне начисляли и перечисляли денежные средства в виде денежного довольствия за июль, август 2017 года и февраль 2018 ...а также не подтвердили, что изымал эти денежные средства... Напротив, ...свидетель в судебном заседании подтвердила, что отпускные удостоверения при начислении не использовала", – сказал Терентьев.
Он уточнил, что не просил возмещать ему расходы и не собирал пакет документов для из возмещения. Также Терентьев полагает, что уголовное дело в отношении него по статье "халатность" сфабриковано.
Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек. Тринадцати обвиняемым по трем уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Рассмотрение уголовного дела, где обвиняемыми проходят Мамонтов и Терентьев, в настоящее время находится в производстве Центрального районного суда Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
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