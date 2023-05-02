https://ria.ru/20230502/ssha-1869044956.html

Индейцы и экологи подали в суд на авиарегулятор США из-за пуска ракет Маска

Индейцы и экологи подали в суд на авиарегулятор США из-за пуска ракет Маска - РИА Новости, 02.05.2023

Индейцы и экологи подали в суд на авиарегулятор США из-за пуска ракет Маска

Американские защитники природы и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США (FAA), которое, по их мнению, пренебрегло экологией, выдав... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T04:45

2023-05-02T04:45

2023-05-02T04:45

техас

илон маск

spacex

наса

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Американские защитники природы и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США (FAA), которое, по их мнению, пренебрегло экологией, выдав разрешение компании Илона Маска SpaceX на запуск ее самой мощной ракеты с космодрома в штате Техас. Ракета-носитель Super Heavy 20 апреля взорвалась вместе с космическим кораблем Starship вскоре после старта с космодрома Бока-Чика, расположенного, как отмечают истцы, рядом с местом обитания редких черепах, птиц и животных, заповедниками и общественными пляжами. "После мощного взрыва ракеты над южным Техасом национальные и местные природоохранные группы, а также (организация местных индейцев - ред.) Carrizo/Comecrudo Nation of Texas, Inc. подали в суд на Федеральное управление авиации за то, что оно не смогло в полной мере проанализировать и нивелировать экологический ущерб от программы пусков Starship/Super Heavy в Бока-Чика", - сказано в заявлении истцов. Регулятор, по их данным, разрешил SpaceX ежегодно запускать по 20 ракет Starship/Super Heavy в следующую пятилетку. Истцы видят угрозу экологии в растущем трафике, шумовом и световом загрязнении района, падении ракетных обломков, повышенном риске пожаров. "Проект Starship/Super Heavy компании SpaceX существенно ограничивает доступ общественности к заповедникам и паркам, которые прилегают к объекту", - добавили они. Истцы подсчитали, что на Бока-Чико за последние пять лет произошло по меньшей мере восемь взрывов. Они утверждают, что последний взрыв привел к пожару на 27 гектарах заповедных земель, а в июле 2019 года по той же причине выгорели 60 гектаров. Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает в длину 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.

https://ria.ru/20230430/bayden-1868810593.html

https://ria.ru/20230119/tunberg-1845863354.html

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техас, илон маск, spacex, наса