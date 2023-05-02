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В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек - РИА Новости, 02.05.2023
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02:54 02.05.2023 (обновлено: 05:30 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/ssha-1869042758.html
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек - РИА Новости, 02.05.2023
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:54
2023-05-02T05:30
иллинойс
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате Иллинойс, сообщила местная полиция.В условиях нулевой видимости на скоростном шоссе столкнулись 40-60 легковых машин и около 30 грузовиков, два из которых загорелись."В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли", - сказано в сообщении полиции штата.В автоаварии пострадали люди в возрасте от двух до 80 лет. В ряде случаев травмы представляют угрозу для жизни пациентов, добавили полицейские.Причиной аварии они назвали "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".
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иллинойс, в мире
Иллинойс, В мире
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек

Жертвами ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе стали шесть человек, 30 госпитализированы

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате Иллинойс, сообщила местная полиция.
В условиях нулевой видимости на скоростном шоссе столкнулись 40-60 легковых машин и около 30 грузовиков, два из которых загорелись.
"В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли", - сказано в сообщении полиции штата.
В автоаварии пострадали люди в возрасте от двух до 80 лет. В ряде случаев травмы представляют угрозу для жизни пациентов, добавили полицейские.
Причиной аварии они назвали "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".
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