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В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек - РИА Новости, 02.05.2023
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:54
2023-05-02T02:54
2023-05-02T05:30
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате Иллинойс, сообщила местная полиция.В условиях нулевой видимости на скоростном шоссе столкнулись 40-60 легковых машин и около 30 грузовиков, два из которых загорелись."В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли", - сказано в сообщении полиции штата.В автоаварии пострадали люди в возрасте от двух до 80 лет. В ряде случаев травмы представляют угрозу для жизни пациентов, добавили полицейские.Причиной аварии они назвали "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".
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иллинойс, в мире
В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек
Жертвами ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе стали шесть человек, 30 госпитализированы
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате Иллинойс, сообщила местная полиция.
В условиях нулевой видимости на скоростном шоссе столкнулись 40-60 легковых машин и около 30 грузовиков, два из которых загорелись.
"В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли", - сказано в сообщении полиции штата.
В автоаварии пострадали люди в возрасте от двух до 80 лет. В ряде случаев травмы представляют угрозу для жизни пациентов, добавили полицейские.
Причиной аварии они назвали "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".
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