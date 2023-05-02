https://ria.ru/20230502/ssha-1869042758.html

В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек

В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек - РИА Новости, 02.05.2023

В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:54

2023-05-02T02:54

2023-05-02T05:30

иллинойс

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате Иллинойс, сообщила местная полиция.В условиях нулевой видимости на скоростном шоссе столкнулись 40-60 легковых машин и около 30 грузовиков, два из которых загорелись."В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли", - сказано в сообщении полиции штата.В автоаварии пострадали люди в возрасте от двух до 80 лет. В ряде случаев травмы представляют угрозу для жизни пациентов, добавили полицейские.Причиной аварии они назвали "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".

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иллинойс, в мире