https://ria.ru/20230502/ssha-1869042486.html

США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты

США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты - РИА Новости, 02.05.2023

США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты

США передают Филиппинам патрульные корабли и военно-транспортные самолеты, говорится в материалах Белого дома. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:37

2023-05-02T02:37

2023-05-02T02:37

в мире

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сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США передают Филиппинам патрульные корабли и военно-транспортные самолеты, говорится в материалах Белого дома. Сотрудничество в военной сфере обсуждается в ходе визита в США президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, которого в понедельник принимал в Белом доме его американский коллега Джо Байден. "США намереваются передать вооруженным силам Филиппин два патрульных корабля класса Island, два патрульных корабля класса Protector и три (военно-транспортных самолета) C-130H", - сказано в материалах к визиту. Поставки должны быть утверждены конгрессом. Еще два патрульных корабля класса Cyclone были переданы Филиппинам в конце апреля и сейчас направляются в Манилу. В заявлении по итогам переговоров Байден подтвердил "нерушимую приверженность" США альянсу с Филиппинами, в том числе военного характера в случае нападения на вооруженные силы страны, ее морские или воздушные суда в Тихом океане, включая Южно-Китайское море. В Вашингтоне и Маниле недавно обвинили китайские силы в провокациях против филиппинских судов в этом районе.

https://ria.ru/20230501/pomosch-1869022391.html

https://ria.ru/20230429/oborudovanie-1868717395.html

филиппины

сша

манила

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в мире, филиппины, сша, манила, джо байден, фердинанд маркос