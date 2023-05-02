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США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты - РИА Новости, 02.05.2023
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02:37 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/ssha-1869042486.html
США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты
США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты - РИА Новости, 02.05.2023
США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты
США передают Филиппинам патрульные корабли и военно-транспортные самолеты, говорится в материалах Белого дома. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:37
2023-05-02T02:37
в мире
филиппины
сша
манила
джо байден
фердинанд маркос
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США передают Филиппинам патрульные корабли и военно-транспортные самолеты, говорится в материалах Белого дома. Сотрудничество в военной сфере обсуждается в ходе визита в США президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, которого в понедельник принимал в Белом доме его американский коллега Джо Байден. "США намереваются передать вооруженным силам Филиппин два патрульных корабля класса Island, два патрульных корабля класса Protector и три (военно-транспортных самолета) C-130H", - сказано в материалах к визиту. Поставки должны быть утверждены конгрессом. Еще два патрульных корабля класса Cyclone были переданы Филиппинам в конце апреля и сейчас направляются в Манилу. В заявлении по итогам переговоров Байден подтвердил "нерушимую приверженность" США альянсу с Филиппинами, в том числе военного характера в случае нападения на вооруженные силы страны, ее морские или воздушные суда в Тихом океане, включая Южно-Китайское море. В Вашингтоне и Маниле недавно обвинили китайские силы в провокациях против филиппинских судов в этом районе.
https://ria.ru/20230501/pomosch-1869022391.html
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филиппины
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в мире, филиппины, сша, манила, джо байден, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, США, Манила, Джо Байден, Фердинанд Маркос
США передают Филиппинам патрульные корабли и транспортные самолеты

В Белом доме заявили о передаче Филиппинам патрульных кораблей и транспортных самолетов

© РИА Новости / Владислав Ушаков | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет ВВС США C-130 "Геркулес"
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Геркулес - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владислав Ушаков
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Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 "Геркулес". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США передают Филиппинам патрульные корабли и военно-транспортные самолеты, говорится в материалах Белого дома.
Сотрудничество в военной сфере обсуждается в ходе визита в США президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, которого в понедельник принимал в Белом доме его американский коллега Джо Байден.
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"США намереваются передать вооруженным силам Филиппин два патрульных корабля класса Island, два патрульных корабля класса Protector и три (военно-транспортных самолета) C-130H", - сказано в материалах к визиту. Поставки должны быть утверждены конгрессом.
Еще два патрульных корабля класса Cyclone были переданы Филиппинам в конце апреля и сейчас направляются в Манилу.
В заявлении по итогам переговоров Байден подтвердил "нерушимую приверженность" США альянсу с Филиппинами, в том числе военного характера в случае нападения на вооруженные силы страны, ее морские или воздушные суда в Тихом океане, включая Южно-Китайское море.
В Вашингтоне и Маниле недавно обвинили китайские силы в провокациях против филиппинских судов в этом районе.
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В миреФилиппиныСШАМанилаДжо БайденФердинанд Маркос
 
 
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