https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869186493.html
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:44
2023-05-02T15:44
2023-05-02T15:47
в мире
россия
артемовск
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_0:181:3139:1947_1920x0_80_0_0_82a2ea41f2889c8402ee302466ad473a.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах штурмовых отрядов. Кроем того, оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Часова Яра, Богдановки и Григоровки в ДНР. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869184148.html
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_498d4faf2d9b826696f3fa6c966733b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении