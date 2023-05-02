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ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.05.2023
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15:44 02.05.2023 (обновлено: 15:47 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869186493.html
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:44
2023-05-02T15:47
в мире
россия
артемовск
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах штурмовых отрядов. Кроем того, оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Часова Яра, Богдановки и Григоровки в ДНР. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869184148.html
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артемовск
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в мире, россия, артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах штурмовых отрядов. Кроем того, оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Часова Яра, Богдановки и Григоровки в ДНР.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
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В миреРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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