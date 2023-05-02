https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869186493.html

ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.05.2023

ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении

Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:44

2023-05-02T15:44

2023-05-02T15:47

в мире

россия

артемовск

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах штурмовых отрядов. Кроем того, оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Часова Яра, Богдановки и Григоровки в ДНР. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869184148.html

https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html

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артемовск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, россия, артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины