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Песков напомнил о целях спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 02.05.2023 (обновлено: 14:48 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869166580.html
Песков напомнил о целях спецоперации
Песков напомнил о целях спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
Песков напомнил о целях спецоперации
Спецоперация направлена на исключение угрозы для РФ со стороны киевского режима, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:41
2023-05-02T14:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецоперация направлена на исключение угрозы для РФ со стороны киевского режима, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230502/vsu-1869123746.html
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россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Песков напомнил о целях спецоперации

Песков: спецоперация направлена против угрозы со стороны Киевского режима

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецоперация направлена на исключение угрозы для РФ со стороны киевского режима, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Главное - ведется специальная военная операция, которая направлена то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны", - сказал Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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