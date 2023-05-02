https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869166580.html

Песков напомнил о целях спецоперации

Песков напомнил о целях спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023

Песков напомнил о целях спецоперации

Спецоперация направлена на исключение угрозы для РФ со стороны киевского режима, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:41

2023-05-02T14:41

2023-05-02T14:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецоперация направлена на исключение угрозы для РФ со стороны киевского режима, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230502/vsu-1869123746.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, дмитрий песков