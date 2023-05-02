https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869165262.html

США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков

США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков - РИА Новости, 02.05.2023

США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков

США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в спецоперации, нужно ориентироваться на данные Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:37

2023-05-02T14:37

2023-05-02T16:54

россия

сша

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в спецоперации, нужно ориентироваться на данные Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ряд СМИ со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, написали, что якобы более 100 тысяч российских солдат во время СВО погибли или были тяжело ранены."Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентировать только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление из США о потерях за время проведения спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869166580.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, дмитрий песков, в мире