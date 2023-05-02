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США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 02.05.2023 (обновлено: 16:54 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869165262.html
США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков
США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков - РИА Новости, 02.05.2023
США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков
США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в спецоперации, нужно ориентироваться на данные Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:37
2023-05-02T16:54
россия
сша
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в спецоперации, нужно ориентироваться на данные Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ряд СМИ со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, написали, что якобы более 100 тысяч российских солдат во время СВО погибли или были тяжело ранены."Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентировать только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление из США о потерях за время проведения спецоперации на Украине.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире
США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в СВО, считает Песков

Песков назвал взятой с потолка цифру США о потере Россией 100 тысяч человек в спецоперации

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в спецоперации, нужно ориентироваться на данные Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, написали, что якобы более 100 тысяч российских солдат во время СВО погибли или были тяжело ранены.
"Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентировать только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление из США о потерях за время проведения спецоперации на Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Песков напомнил о целях спецоперации
Вчера, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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