https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069840.html

Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО

Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО - РИА Новости, 02.05.2023

Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий работодателям за трудоустройство участников СВО, прошедших переобучение, РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:11

2023-05-02T10:11

2023-05-02T10:22

специальная военная операция на украине

экономика

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий работодателям за трудоустройство участников СВО, прошедших переобучение, сообщила пресс-служба кабмина."Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.Как отмечается, решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий."Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов. Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных", - сообщает правительство.

https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868836607.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия