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Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО - РИА Новости, 02.05.2023
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10:11 02.05.2023 (обновлено: 10:22 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069840.html
Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО
Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО - РИА Новости, 02.05.2023
Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий работодателям за трудоустройство участников СВО, прошедших переобучение, РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:11
2023-05-02T10:22
специальная военная операция на украине
экономика
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий работодателям за трудоустройство участников СВО, прошедших переобучение, сообщила пресс-служба кабмина."Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.Как отмечается, решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий."Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов. Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных", - сообщает правительство.
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экономика, россия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия
Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников СВО

Работодатели получат субсидии за трудоустройство участников СВО, прошедших переобучение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий работодателям за трудоустройство участников СВО, прошедших переобучение, сообщила пресс-служба кабмина.
"Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Как отмечается, решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий.
"Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов. Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных", - сообщает правительство.
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