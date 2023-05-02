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Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:06 02.05.2023 (обновлено: 10:35 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069326.html
Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение
Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение - РИА Новости, 02.05.2023
Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение
Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:06
2023-05-02T10:35
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач во время боевых действий.Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томском госуниверситете. Заявки на обучение оформляются на портале "Работа России". За трудоустройство таких сотрудников работодатели получат субсидии. Выплаты будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.
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общество, россия, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.
«

"Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям", — говорится в материале.

Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач во время боевых действий.
Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томском госуниверситете.
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Заявки на обучение оформляются на портале "Работа России".
«
"Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов", — уточнило правительство.
За трудоустройство таких сотрудников работодатели получат субсидии. Выплаты будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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