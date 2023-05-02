https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069326.html

Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение - РИА Новости, 02.05.2023

Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:06

2023-05-02T10:06

2023-05-02T10:35

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач во время боевых действий.Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томском госуниверситете. Заявки на обучение оформляются на портале "Работа России". За трудоустройство таких сотрудников работодатели получат субсидии. Выплаты будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.

https://ria.ru/20230420/gruppa-1866531952.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр