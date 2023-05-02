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В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов

В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов - РИА Новости, 02.05.2023

В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов

На перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где из-за взрыва сошли с рельсов вагоны, восстановили движение поездов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T06:22

2023-05-02T06:22

2023-05-02T09:13

брянская область

ржд

унеча

происшествия

москва

александр богомаз

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где из-за взрыва сошли с рельсов вагоны, восстановили движение поездов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале."В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги", — говорится в сообщении.В ликвидации последствий участвовали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, уложено около 100 метров железнодорожного полотна."Поезд № 202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда № 204 Новозыбков — Москва также ожидается по расписанию — в 10:24. Задержка поезда № 86 Климов — Москва составит около двух часов", — уточнили в компании.Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения.Взрывное устройство на железнодорожных путях в Унечском районе сработало накануне утром. Из-за этого с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, пострадавших нет. Позднее Минтранс Белоруссии уточнил, что состав сформировала Белорусская железная дорога.

https://ria.ru/20230501/video-1868962429.html

https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html

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брянская область, ржд, унеча, происшествия, москва, александр богомаз