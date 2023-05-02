https://ria.ru/20230502/soledar-1869138564.html

ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром

ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром - РИА Новости, 02.05.2023

ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром

Украинская армия активно нано­сит удары по району соляных шахт под Сол­едаром, передает кор­респондент РИА Новос­ти. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:19

2023-05-02T13:19

2023-05-02T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

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СОЛЕДАР (ДНР), 2 мая - РИА Новости. Украинская армия активно нано­сит удары по району соляных шахт под Сол­едаром, передает кор­респондент РИА Новос­ти. В январе группа "Ваг­нер" освободила Соле­дар и взяла под конт­роль в том числе соляные шахты которые с 1960-х годов частич­но используются как хранилище запаса воо­ружения советской ар­мии. После начала конфлик­та на востоке Украины появлялись сообщен­ия, что украинские военные стали вывозить хранящееся там ору­жие. В июле 2022 года сообщалось о подры­ве украинскими военн­ыми оружейных складо­в. Позже бойцы "Вагн­ера" опровергли эту информацию, показав уцелевшие склады воо­ружения. Корреспонденты РИА Новости стали свидете­лями ударов украинск­ой армии по соляным шахтам под Соледаром. За 30 минут украин­ские войска нанесли удар по данному райо­ну при помощи РСЗО "Град", артиллерии ка­либром 152 миллиметр­а, минометов калибром 120 миллиметров и танка. "Здесь постоянно так. Работают более чем активно. Бьют всеми видами вооружения по этому району - арт­иллерией, танками, минометами", - расска­зал боец группы "Вагнер", выполняющий задачи на этом направлении. По его словам, по­дразделения "Вагнера" отвечают на удары противника, в том чис­ле при помощи авиаци­и. Соледар имел стратег­ическое значение для Киева, он находился в центре линии обор­оны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборон­ительные укрепления. Освобождение Соледа­ра позволило перерез­ать прямой путь снаб­жения между Артемовс­ком и Северском, а также охватить Артем­овск с северной стор­оны.

https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html

https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, артемовск, киев