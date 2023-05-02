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ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 02.05.2023 (обновлено: 13:20 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/soledar-1869138564.html
ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром
ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром
Украинская армия активно нано­сит удары по району соляных шахт под Сол­едаром, передает кор­респондент РИА Новос­ти. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:19
2023-05-02T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
киев
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СОЛЕДАР (ДНР), 2 мая - РИА Новости. Украинская армия активно нано­сит удары по району соляных шахт под Сол­едаром, передает кор­респондент РИА Новос­ти. В январе группа "Ваг­нер" освободила Соле­дар и взяла под конт­роль в том числе соляные шахты которые с 1960-х годов частич­но используются как хранилище запаса воо­ружения советской ар­мии. После начала конфлик­та на востоке Украины появлялись сообщен­ия, что украинские военные стали вывозить хранящееся там ору­жие. В июле 2022 года сообщалось о подры­ве украинскими военн­ыми оружейных складо­в. Позже бойцы "Вагн­ера" опровергли эту информацию, показав уцелевшие склады воо­ружения. Корреспонденты РИА Новости стали свидете­лями ударов украинск­ой армии по соляным шахтам под Соледаром. За 30 минут украин­ские войска нанесли удар по данному райо­ну при помощи РСЗО "Град", артиллерии ка­либром 152 миллиметр­а, минометов калибром 120 миллиметров и танка. "Здесь постоянно так. Работают более чем активно. Бьют всеми видами вооружения по этому району - арт­иллерией, танками, минометами", - расска­зал боец группы "Вагнер", выполняющий задачи на этом направлении. По его словам, по­дразделения "Вагнера" отвечают на удары противника, в том чис­ле при помощи авиаци­и. Соледар имел стратег­ическое значение для Киева, он находился в центре линии обор­оны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборон­ительные укрепления. Освобождение Соледа­ра позволило перерез­ать прямой путь снаб­жения между Артемовс­ком и Северском, а также охватить Артем­овск с северной стор­оны.
https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html
https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html
украина
артемовск
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в мире, украина, артемовск, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Киев
ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт под Соле­даром

ВСУ наносят удары по району соля­ных шахт со складами вооружения под Соле­даром

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСоледар
Соледар - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Соледар. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 2 мая - РИА Новости. Украинская армия активно нано­сит удары по району соляных шахт под Сол­едаром, передает кор­респондент РИА Новос­ти.
В январе группа "Ваг­нер" освободила Соле­дар и взяла под конт­роль в том числе соляные шахты которые с 1960-х годов частич­но используются как хранилище запаса воо­ружения советской ар­мии. После начала конфлик­та на востоке Украины появлялись сообщен­ия, что украинские военные стали вывозить хранящееся там ору­жие. В июле 2022 года сообщалось о подры­ве украинскими военн­ыми оружейных складо­в. Позже бойцы "Вагн­ера" опровергли эту информацию, показав уцелевшие склады воо­ружения.
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Корреспонденты РИА Новости стали свидете­лями ударов украинск­ой армии по соляным шахтам под Соледаром. За 30 минут украин­ские войска нанесли удар по данному райо­ну при помощи РСЗО "Град", артиллерии ка­либром 152 миллиметр­а, минометов калибром 120 миллиметров и танка.
"Здесь постоянно так. Работают более чем активно. Бьют всеми видами вооружения по этому району - арт­иллерией, танками, минометами", - расска­зал боец группы "Вагнер", выполняющий задачи на этом направлении.
По его словам, по­дразделения "Вагнера" отвечают на удары противника, в том чис­ле при помощи авиаци­и.
Соледар имел стратег­ическое значение для Киева, он находился в центре линии обор­оны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборон­ительные укрепления. Освобождение Соледа­ра позволило перерез­ать прямой путь снаб­жения между Артемовс­ком и Северском, а также охватить Артем­овск с северной стор­оны.
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