https://ria.ru/20230502/soledar-1869138564.html
ВСУ наносят удары по району соляных шахт под Соледаром
ВСУ наносят удары по району соляных шахт под Соледаром - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ наносят удары по району соляных шахт под Соледаром
Украинская армия активно наносит удары по району соляных шахт под Соледаром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:19
2023-05-02T13:19
2023-05-02T13:20
специальная военная операция на украине
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артемовск
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СОЛЕДАР (ДНР), 2 мая - РИА Новости. Украинская армия активно наносит удары по району соляных шахт под Соледаром, передает корреспондент РИА Новости. В январе группа "Вагнер" освободила Соледар и взяла под контроль в том числе соляные шахты которые с 1960-х годов частично используются как хранилище запаса вооружения советской армии. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов. Позже бойцы "Вагнера" опровергли эту информацию, показав уцелевшие склады вооружения. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями ударов украинской армии по соляным шахтам под Соледаром. За 30 минут украинские войска нанесли удар по данному району при помощи РСЗО "Град", артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и танка. "Здесь постоянно так. Работают более чем активно. Бьют всеми видами вооружения по этому району - артиллерией, танками, минометами", - рассказал боец группы "Вагнер", выполняющий задачи на этом направлении. По его словам, подразделения "Вагнера" отвечают на удары противника, в том числе при помощи авиации. Соледар имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html
https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовск, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Киев
ВСУ наносят удары по району соляных шахт под Соледаром
ВСУ наносят удары по району соляных шахт со складами вооружения под Соледаром
СОЛЕДАР (ДНР), 2 мая - РИА Новости. Украинская армия активно наносит удары по району соляных шахт под Соледаром, передает корреспондент РИА Новости.
В январе группа "Вагнер" освободила Соледар и взяла под контроль в том числе соляные шахты которые с 1960-х годов частично используются как хранилище запаса вооружения советской армии. После начала конфликта на востоке Украины
появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов. Позже бойцы "Вагнера" опровергли эту информацию, показав уцелевшие склады вооружения.
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Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями ударов украинской армии по соляным шахтам под Соледаром. За 30 минут украинские войска нанесли удар по данному району при помощи РСЗО "Град", артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и танка.
"Здесь постоянно так. Работают более чем активно. Бьют всеми видами вооружения по этому району - артиллерией, танками, минометами", - рассказал боец группы "Вагнер", выполняющий задачи на этом направлении.
По его словам, подразделения "Вагнера" отвечают на удары противника, в том числе при помощи авиации.
Соледар имел стратегическое значение для Киева
, он находился в центре линии обороны Артемовск
- Северск
. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
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