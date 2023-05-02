https://ria.ru/20230502/sobchak-1869129597.html

Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей

Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей - РИА Новости, 02.05.2023

Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску индивидуальной предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тысяч рублей с Ксении... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:07

2023-05-02T13:07

2023-05-02T13:09

происшествия

москва

ксения собчак

россия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску индивидуальной предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тысяч рублей с Ксении Собчак, в связи с отказом от иска, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд в феврале, в нем было заявлено требование о взыскании с Собчак "денежных средств, уплаченных по счету" еще в марте 2021 года. Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительные слушания по делу на 25 апреля, однако накануне заседания от истицы поступило ходатайство с отказом от иска в полном объеме. Причины отказа, как и основания для перечисления денег, в материалах суда не сообщаются. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ИП Лариной является "деятельность в области исполнительских искусств".

https://ria.ru/20230427/sosedi-1868283144.html

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, ксения собчак, россия