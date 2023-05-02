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Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей - РИА Новости, 02.05.2023
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13:07 02.05.2023 (обновлено: 13:09 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/sobchak-1869129597.html
Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей
Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей - РИА Новости, 02.05.2023
Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску индивидуальной предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тысяч рублей с Ксении... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:07
2023-05-02T13:09
происшествия
москва
ксения собчак
россия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску индивидуальной предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тысяч рублей с Ксении Собчак, в связи с отказом от иска, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд в феврале, в нем было заявлено требование о взыскании с Собчак "денежных средств, уплаченных по счету" еще в марте 2021 года. Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительные слушания по делу на 25 апреля, однако накануне заседания от истицы поступило ходатайство с отказом от иска в полном объеме. Причины отказа, как и основания для перечисления денег, в материалах суда не сообщаются. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ИП Лариной является "деятельность в области исполнительских искусств".
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происшествия, москва, ксения собчак, россия
Происшествия, Москва, Ксения Собчак, Россия
Суд прекратил производство по иску к Собчак на 874 тысячи рублей

Суд в Москве прекратил производство по иску Лариной к Собчак на 874 тысячи рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТелеведущая и блогер Ксения Собчак
Телеведущая и блогер Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущая и блогер Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску индивидуальной предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тысяч рублей с Ксении Собчак, в связи с отказом от иска, следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в суд в феврале, в нем было заявлено требование о взыскании с Собчак "денежных средств, уплаченных по счету" еще в марте 2021 года.
Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительные слушания по делу на 25 апреля, однако накануне заседания от истицы поступило ходатайство с отказом от иска в полном объеме. Причины отказа, как и основания для перечисления денег, в материалах суда не сообщаются.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ИП Лариной является "деятельность в области исполнительских искусств".
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