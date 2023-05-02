https://ria.ru/20230502/shtraf-1869051528.html

Жительницу Приамурья оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии

Жительницу Приамурья оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.05.2023

Жительницу Приамурья оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии

Областной суд признал жительницу Приамурья виновной в дискредитации Вооруженных сил России в местном телеграм-канале и назначил штраф в 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:45

2023-05-02T07:45

2023-05-02T07:45

украина

россия

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Областной суд признал жительницу Приамурья виновной в дискредитации Вооруженных сил России в местном телеграм-канале и назначил штраф в 100 тысяч рублей, сообщает Амурский областной суд. Суд установил, что Гамлий В. А. под ником "Неизвестно" в телеграм-канале Blagmedia в своих публикациях выражала "категорический протест" против спецоперации на Украине. За это в апреле прошлого года её привлекли к административной ответственности. Но в августе амурчанка продолжила оставлять негативные комментарии. "Действия Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины (она) характеризовала как связанные с захватом территории другого государства, преступные, захватнические, связанные с геноцидом мирных жителей, что служит выражению негативной оценки действий Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - указывается на сайте суда. В суде её действия сочли преступными, свою вину амурчанка признала полностью. Её дело рассматривали в особом порядке, без судебного разбирательства, поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести. Суд учёл её раскаяние, наличие маленького ребёнка, а так состояние беременности подсудимой и назначил штраф 100 тысяч рублей. "Белогорский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Гамлий В. и признал ее виновной в дискредитации Вооруженных сил России", - говорится в сообщении. Женщина будет платить штраф в рассрочку на 25 месяцев по 4 тысячи рублей ежемесячно. Также осужденной разъяснили, что за злостное уклонение от уплаты штрафа ей могут заменить наказание. Приговор еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230426/grazhdanstvo-1867847040.html

https://ria.ru/20230415/nazarov-1865487327.html

украина

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амурская область

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украина, россия, амурская область, происшествия