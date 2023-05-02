https://ria.ru/20230502/shkola-1869150882.html

Школа при посольстве России в Польше продолжит работу

Школа при посольстве России в Польше продолжит работу - РИА Новости, 02.05.2023

Школа при посольстве России в Польше продолжит работу

Школа при посольстве России в Польше планирует продолжить работу и в следующем году, несмотря на изъятие здания в Варшаве, сообщил РИА Новости директор школы... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:53

2023-05-02T13:53

2023-05-02T13:53

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польша

варшава

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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Школа при посольстве России в Польше планирует продолжить работу и в следующем году, несмотря на изъятие здания в Варшаве, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". После этого было принято решение организовать учебный процесс в другом здании, принадлежащем российскому диппредставительству. "Школа готова к работе дальше. Планируется продолжать следующий учебный год в штатном нормальном режиме", - рассказал директор. Также он отметил, что в конце текущего учебного года школа, как и планировалось, проведет итоговые экзамены для учеников 9-го и 11-го класса. "Все учебное оборудование мы вывезли, сейчас готовим классы. Государственная итоговая аттестация в формате ОГ в 9-м классе и ЕГЭ в 11-м – все будет организовано в соответствии с государственным порядком проведения экзаменов. Первый экзамен 24-го мая – история в 9-м классе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что аудитории, в которых будут проводиться экзамены, в настоящее время дооборудуются видеонаблюдением в соответствии с общими требованиями.

https://ria.ru/20230502/polsha-1869063248.html

https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html

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польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, варшава, школа