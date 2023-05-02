Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети
Власти Воронежской области передали бойцам СВО партию маскировочных сетей и генераторы
© Фото : Официальный канал правительства Воронежской областиПравительство Воронежской области передало маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА участникам СВО
© Фото : Официальный канал правительства Воронежской области
Правительство Воронежской области передало маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА участникам СВО
ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области сообщило в телеграм-канале, что передало участвующей в СВО танковой армии партию маскировочных сетей, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за беспилотниками.
"Помощь участникам СВО. Правительство Воронежской области передало очередную помощь военным. Первая танковая армия получила маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - информирует облправительство в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе правительство Воронежской области сообщало, что передало 20-й армии генераторы, стартеры для автомобилей, компрессоры и кровати.