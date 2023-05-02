https://ria.ru/20230502/seti-1870301811.html

Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети

Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети - РИА Новости, 07.05.2023

Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети

Правительство Воронежской области сообщило в телеграм-канале, что передало участвующей в СВО танковой армии партию маскировочных сетей, радиостанции, дизельные... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-02T12:04

2023-05-02T12:04

2023-05-07T12:35

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

надежные люди

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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области сообщило в телеграм-канале, что передало участвующей в СВО танковой армии партию маскировочных сетей, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за беспилотниками. "Помощь участникам СВО. Правительство Воронежской области передало очередную помощь военным. Первая танковая армия получила маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - информирует облправительство в своем Telegram-канале. На прошлой неделе правительство Воронежской области сообщало, что передало 20-й армии генераторы, стартеры для автомобилей, компрессоры и кровати.

https://ria.ru/20230502/seti-1870299880.html

воронежская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронежская область, безопасность, надежные люди