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Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 02.05.2023 (обновлено: 12:35 07.05.2023)
https://ria.ru/20230502/seti-1870301811.html
Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети
Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети - РИА Новости, 07.05.2023
Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети
Правительство Воронежской области сообщило в телеграм-канале, что передало участвующей в СВО танковой армии партию маскировочных сетей, радиостанции, дизельные... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-02T12:04
2023-05-07T12:35
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
надежные люди
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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области сообщило в телеграм-канале, что передало участвующей в СВО танковой армии партию маскировочных сетей, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за беспилотниками. "Помощь участникам СВО. Правительство Воронежской области передало очередную помощь военным. Первая танковая армия получила маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - информирует облправительство в своем Telegram-канале. На прошлой неделе правительство Воронежской области сообщало, что передало 20-й армии генераторы, стартеры для автомобилей, компрессоры и кровати.
https://ria.ru/20230502/seti-1870299880.html
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воронежская область, безопасность, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Надежные люди
Воронежские власти передали участвующим в СВО танкистам маскировочные сети

Власти Воронежской области передали бойцам СВО партию маскировочных сетей и генераторы

© Фото : Официальный канал правительства Воронежской областиПравительство Воронежской области передало маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА участникам СВО
Правительство Воронежской области передало маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА участникам СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Официальный канал правительства Воронежской области
Правительство Воронежской области передало маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА участникам СВО
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Правительство Воронежской области сообщило в телеграм-канале, что передало участвующей в СВО танковой армии партию маскировочных сетей, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за беспилотниками.
"Помощь участникам СВО. Правительство Воронежской области передало очередную помощь военным. Первая танковая армия получила маскировочные сети, радиостанции, дизельные генераторы и станцию мониторинга за БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - информирует облправительство в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе правительство Воронежской области сообщало, что передало 20-й армии генераторы, стартеры для автомобилей, компрессоры и кровати.
Партия маскировочных сетей летней расцветки для отправки бойцам на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации
2 мая, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБезопасностьНадежные люди
 
 
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