https://ria.ru/20230502/selkhoztekhnika-1869229900.html
Ставропольские аграрии получат сельхозтехнику на льготных условиях
Ставропольские аграрии получат сельхозтехнику на льготных условиях - РИА Новости, 02.05.2023
Ставропольские аграрии получат сельхозтехнику на льготных условиях
Правительство Ставропольского края заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг", подписи под документом поставили губернатор Владимир... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:02
2023-05-02T18:02
2023-05-02T18:02
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
росагролизинг
россия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг", подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор компании Павел Косов, сообщает пресс-служба главы Ставрополья.Соглашение было подписано на площадке Кавказской инвестиционной выставки, проходящей в МВЦ "Минводы ЭКСПО". Оно предусматривает предоставление техники аграриям с использованием механизма льготного лизинга, без авансового платежа. Также будут сокращены сроки поставки сельскохозяйственной техники аграриям.По данным пресс-службы, с 2002 года в рамках партнерства с "Росагролизингом" в развитие АПК региона привлечено свыше 24 миллиардов рублей инвестиций. Это четвертое место среди субъектов РФ. С помощью программ "Росагролизинга" ставропольские аграрии приобрели более 7,8 тысячи сельхозмашин."Ставрополье остается важным стратегическим партнером "Росагролизинга". В 2023 году мы также планируем поставлять технику и оборудование в лизинг. Кроме того, вместе с нами аграрии могут реализовать проекты АПК под ключ, а также мы можем поставлять имущество для смежных с АПК отраслей", — сказал Косов.Также стороны обсудили перспективы создания в регионе машинно-технологических компаний (МТК), которые могут стать важным инструментом для нивелирования последствий санкционного давления.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, росагролизинг, россия
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Росагролизинг, Россия
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг", подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор компании Павел Косов, сообщает пресс-служба главы Ставрополья.
Соглашение было подписано на площадке Кавказской инвестиционной выставки, проходящей в МВЦ "Минводы ЭКСПО". Оно предусматривает предоставление техники аграриям с использованием механизма льготного лизинга, без авансового платежа. Также будут сокращены сроки поставки сельскохозяйственной техники аграриям.
«
"В нынешних условиях, когда Ставрополье вместе с рядом регионов работает над обеспечением продовольственной безопасности страны, подписание соглашения с "Росагролизингом" имеет для нас особое значение. Это означает, что наши аграрии будут обеспечены необходимой техникой, а главное — на очень выгодных условиях. Кроме того, у нас есть совместный проект, связанный со строительством завода по производству тары для наших садоводов. Число садов в регионе с каждым годом растет, и в этом году мы планируем заложить более 650 гектаров суперинтенсивных садов. А значит — такое производство будет востребовано", - приводятся в сообщении слова Владимирова.
По данным пресс-службы, с 2002 года в рамках партнерства с "Росагролизингом" в развитие АПК региона привлечено свыше 24 миллиардов рублей инвестиций. Это четвертое место среди субъектов РФ
. С помощью программ "Росагролизинга" ставропольские аграрии приобрели более 7,8 тысячи сельхозмашин.
В Ставрополье начали закладку яблоневого сада суперинтенсивного типа
"Ставрополье остается важным стратегическим партнером "Росагролизинга". В 2023 году мы также планируем поставлять технику и оборудование в лизинг. Кроме того, вместе с нами аграрии могут реализовать проекты АПК под ключ, а также мы можем поставлять имущество для смежных с АПК отраслей", — сказал Косов.
Также стороны обсудили перспективы создания в регионе машинно-технологических компаний (МТК), которые могут стать важным инструментом для нивелирования последствий санкционного давления.
Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах
. Стартовый день выставки – 2 мая.