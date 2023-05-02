https://ria.ru/20230502/selkhoztekhnika-1869229900.html

Ставропольские аграрии получат сельхозтехнику на льготных условиях

Ставропольские аграрии получат сельхозтехнику на льготных условиях - РИА Новости, 02.05.2023

Ставропольские аграрии получат сельхозтехнику на льготных условиях

Правительство Ставропольского края заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг", подписи под документом поставили губернатор Владимир... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:02

2023-05-02T18:02

2023-05-02T18:02

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

росагролизинг

россия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг", подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор компании Павел Косов, сообщает пресс-служба главы Ставрополья.Соглашение было подписано на площадке Кавказской инвестиционной выставки, проходящей в МВЦ "Минводы ЭКСПО". Оно предусматривает предоставление техники аграриям с использованием механизма льготного лизинга, без авансового платежа. Также будут сокращены сроки поставки сельскохозяйственной техники аграриям.По данным пресс-службы, с 2002 года в рамках партнерства с "Росагролизингом" в развитие АПК региона привлечено свыше 24 миллиардов рублей инвестиций. Это четвертое место среди субъектов РФ. С помощью программ "Росагролизинга" ставропольские аграрии приобрели более 7,8 тысячи сельхозмашин."Ставрополье остается важным стратегическим партнером "Росагролизинга". В 2023 году мы также планируем поставлять технику и оборудование в лизинг. Кроме того, вместе с нами аграрии могут реализовать проекты АПК под ключ, а также мы можем поставлять имущество для смежных с АПК отраслей", — сказал Косов.Также стороны обсудили перспективы создания в регионе машинно-технологических компаний (МТК), которые могут стать важным инструментом для нивелирования последствий санкционного давления.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.

https://ria.ru/20210908/sad-1749206270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, росагролизинг, россия