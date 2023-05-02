https://ria.ru/20230502/sdelka-1869169989.html
Условия зерновой сделки не выполнены, напомнил Песков
Условия зерновой сделки не выполнены, напомнил Песков - РИА Новости, 02.05.2023
Условия зерновой сделки не выполнены, напомнил Песков
Условия зерновой сделки в части российского агросектора не выполнены, время сжимается, как шагреневая кожа, диалог будет продолжаться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:51
2023-05-02T14:51
2023-05-02T14:51
экономика
россия
москва
турция
дмитрий полянский
дмитрий песков
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Условия зерновой сделки в части российского агросектора не выполнены, время сжимается, как шагреневая кожа, диалог будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения. "Позиция России хорошо известна, вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какую позицию будет представлять Россия, если в среду будут проведены такие переговоры по сделке. Он подчеркнул, что продление черноморской продуктовой сделки было на 60 дней. "Это абсолютно, скажем так, ограниченное по времени решение, хорошо известное. Это (требования РФ – ред.) даже не условие (продления – ред.), это те элементы сделки, которые с самого начала были зафиксированы, но, к сожалению, до сих пор не были исполнены. Они тоже хорошо известны", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Москва полностью отказаться от участия в черноморской продуктовой сделке, если условия России не будут выполнены и впредь. Контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов, отметил Песков."Я вам не могу сказать точно об уровне, о месте и о времени, контакты продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов", - сказал он журналистам на вопрос, возможна ли встреча на каком-либо уровне по зерновой сделке до 18 мая.Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
https://ria.ru/20230502/sdelka-1869156246.html
https://ria.ru/20230429/sdelka-1868639816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, москва, турция, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Москва, Турция, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН, Зерновая сделка
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Условия зерновой сделки в части российского агросектора не выполнены, время сжимается, как шагреневая кожа, диалог будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения.
"Позиция России хорошо известна, вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какую позицию будет представлять Россия, если в среду будут проведены такие переговоры по сделке.
Он подчеркнул, что продление черноморской продуктовой сделки было на 60 дней.
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"Это абсолютно, скажем так, ограниченное по времени решение, хорошо известное. Это (требования РФ – ред.) даже не условие (продления – ред.), это те элементы сделки, которые с самого начала были зафиксированы, но, к сожалению, до сих пор не были исполнены. Они тоже хорошо известны", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Москва
полностью отказаться от участия в черноморской продуктовой сделке, если условия России не будут выполнены и впредь.
Контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов, отметил Песков.
"Я вам не могу сказать точно об уровне, о месте и о времени, контакты продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов", - сказал он журналистам на вопрос, возможна ли встреча на каком-либо уровне по зерновой сделке до 18 мая.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле
. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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