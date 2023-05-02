https://ria.ru/20230502/sdelka-1869156246.html

В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке

В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023

В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке

Информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало, заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о встрече по РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:13

2023-05-02T14:13

2023-05-02T14:24

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало, заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о встрече по черноморской продуктовой сделке.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения."Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя данную информацию.

https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html

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2023

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)