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В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023
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14:13 02.05.2023 (обновлено: 14:24 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/sdelka-1869156246.html
В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке
В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023
В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке
Информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало, заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о встрече по РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:13
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россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало, заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о встрече по черноморской продуктовой сделке.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения."Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя данную информацию.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали сообщения о встрече по зерновой сделке

МИД: Россия не владеет информацией о какой-либо встрече по зерновой сделке в среду

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало, заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о встрече по черноморской продуктовой сделке.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения.
"Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя данную информацию.
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