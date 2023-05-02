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В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов - РИА Новости, 02.05.2023
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20:47 02.05.2023
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В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов
В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов - РИА Новости, 02.05.2023
В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов
Поезда на зеленой (третьей) линии метро Санкт-Петербурга во вторник вечером из-за технического сбоя идут дольше, чем обычно, увеличен и интервал их движения,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:47
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технологии
санкт-петербург
метро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Поезда на зеленой (третьей) линии метро Санкт-Петербурга во вторник вечером из-за технического сбоя идут дольше, чем обычно, увеличен и интервал их движения, сообщает подземка. Интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на пассажиров сообщает, что на зеленой линии поезда якобы стоят в тоннелях около 15 минут. Также издание публикует фотографии большого количества людей на станциях.
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технологии, санкт-петербург, метро
Технологии, Санкт-Петербург, Метро
В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов

Поезда на зеленой линии метро Петербурга по техническим причинам идут дольше, чем обычно

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Поезда на зеленой (третьей) линии метро Санкт-Петербурга во вторник вечером из-за технического сбоя идут дольше, чем обычно, увеличен и интервал их движения, сообщает подземка.
«
"В 18:39 на линии 3 поезда следуют с увеличенным временем хода по техническим причинам. В 18:58 на участке линии 3 увеличен интервал движения поездов по техническим причинам", - информирует метрополитен в своем Telegram-канале.
Интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на пассажиров сообщает, что на зеленой линии поезда якобы стоят в тоннелях около 15 минут.
Также издание публикует фотографии большого количества людей на станциях.
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