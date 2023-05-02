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В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов

В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов - РИА Новости, 02.05.2023

В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой движения поездов

Поезда на зеленой (третьей) линии метро Санкт-Петербурга во вторник вечером из-за технического сбоя идут дольше, чем обычно, увеличен и интервал их движения,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:47

2023-05-02T20:47

2023-05-02T20:47

технологии

санкт-петербург

метро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Поезда на зеленой (третьей) линии метро Санкт-Петербурга во вторник вечером из-за технического сбоя идут дольше, чем обычно, увеличен и интервал их движения, сообщает подземка. Интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на пассажиров сообщает, что на зеленой линии поезда якобы стоят в тоннелях около 15 минут. Также издание публикует фотографии большого количества людей на станциях.

https://ria.ru/20230413/udav-1865017545.html

санкт-петербург

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, санкт-петербург, метро