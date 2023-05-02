https://ria.ru/20230502/sapega-1869109497.html

Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги из Белоруссии 24 мая

Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги из Белоруссии 24 мая - РИА Новости, 02.05.2023

Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги из Белоруссии 24 мая

Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит вопрос о передаче осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:08

2023-05-02T12:08

2023-05-02T12:11

белоруссия

россия

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

в мире

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит вопрос о передаче осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С.А. назначено Пресненским судом Москвы на 24 мая", - рассказал собеседник агентства.Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html

https://ria.ru/20230412/sapega-1864716055.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, в мире