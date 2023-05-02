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В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири - РИА Новости, 02.05.2023
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16:42 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/sanktsii-1869202012.html
В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири
В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири - РИА Новости, 02.05.2023
В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири
Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:42
2023-05-02T16:42
в мире
тбилиси
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири", - заявил мэр журналистам. По его словам, опыт конфликта 2008 года показал, какой ущерб он наносит стране. Каладзе отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение мира, стабильности и экономического роста. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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в мире, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Тбилиси, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири

Мэр Тбилиси Каладзе сравнил возможное введение Грузией санкций против России с харакири

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкКахабер Каладзе
Кахабер Каладзе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Кахабер Каладзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири", - заявил мэр журналистам.
По его словам, опыт конфликта 2008 года показал, какой ущерб он наносит стране. Каладзе отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение мира, стабильности и экономического роста.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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