https://ria.ru/20230502/sanktsii-1869202012.html

В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири

В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири - РИА Новости, 02.05.2023

В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири

Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:42

2023-05-02T16:42

2023-05-02T16:42

в мире

тбилиси

россия

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири", - заявил мэр журналистам. По его словам, опыт конфликта 2008 года показал, какой ущерб он наносит стране. Каладзе отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение мира, стабильности и экономического роста. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.

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тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)