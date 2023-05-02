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Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 02.05.2023 (обновлено: 16:58 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/samolety-1869183024.html
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета - РИА Новости, 02.05.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, сообщили во вторник в пресс-службе РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:33
2023-05-02T16:58
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
херсонская область
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Также российская ПВО за сутки сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM и 6 беспилотников.Всего с начала спецоперации были уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8938 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4709 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9911 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, миг-29, су-25, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета

Минобороны: за последние сутки системы ПВО России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также российская ПВО за сутки сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM и 6 беспилотников.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8938 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4709 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9911 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМиГ-29Су-25Херсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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