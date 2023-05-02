https://ria.ru/20230502/samolety-1869183024.html

Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета

Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета - РИА Новости, 02.05.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, сообщили во вторник в пресс-службе РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:33

2023-05-02T15:33

2023-05-02T16:58

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Также российская ПВО за сутки сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM и 6 беспилотников.Всего с начала спецоперации были уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8938 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4709 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9911 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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