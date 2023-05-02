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Институты на Западе создают безумные теории против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.05.2023
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18:04 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rossiya-1869230561.html
Институты на Западе создают безумные теории против России, заявил Патрушев
Институты на Западе создают безумные теории против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.05.2023
Институты на Западе создают безумные теории против России, заявил Патрушев
Целые институты в США и Европе неустанно создают безумные антинаучные теории, направленные на подрыв обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:04
2023-05-02T18:04
безопасность
россия
сша
николай патрушев
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Целые институты в США и Европе неустанно создают безумные антинаучные теории, направленные на подрыв обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом". "Оппоненты России привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью. Вскормленные западниками апологеты антироссийских идей, пропагандируя либерализм, отвергая понятия Родины и любви к Отечеству, льют воду на мельницу врага. Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства", - добавил Патрушев. Как отметил секретарь Совбеза, "западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твёрдостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу". "Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20230424/bomba-1867243967.html
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безопасность, россия, сша, николай патрушев, санкции в отношении россии, евросоюз, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, США, Николай Патрушев, Санкции в отношении России, Евросоюз, Совет Безопасности РФ
Институты на Западе создают безумные теории против России, заявил Патрушев

Патрушев: институты на Западе создают безумные теории для подрыва обстановки в России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Целые институты в США и Европе неустанно создают безумные антинаучные теории, направленные на подрыв обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".
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"Оппоненты России привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью. Вскормленные западниками апологеты антироссийских идей, пропагандируя либерализм, отвергая понятия Родины и любви к Отечеству, льют воду на мельницу врага. Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства", - добавил Патрушев.
Как отметил секретарь Совбеза, "западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твёрдостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу".
"Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий", - подчеркнул Патрушев.
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