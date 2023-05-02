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Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией - РИА Новости, 02.05.2023
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14:03 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rossiya-1869153410.html
Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией
Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией - РИА Новости, 02.05.2023
Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией
Современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:03
2023-05-02T14:03
россия
сша
скотт риттер
политика
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НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Риттер в качестве независимого военного эксперта в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". В книге рассказывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. "Мне сложно представить время, более важное и подходящее для народной дипломатии. При всем уважении к властям России и США, они очевидно не справляются с этой задачей. Страны не ладят между собой, находятся в напряженных отношениях и, в данном случае, даже не так важно, кто находится на "правильной" или "неправильной" стороне истории, потому что если они не договорятся между собой, то не будет никакой истории вообще", - сказал он на презентации. Риттер считает, что необходимо найти выход из этого тупика и путем к этому может стать только диалог, взаимное заинтересованное общение. "Сейчас, по сути, мы подаем пример нашим правительствам, потому что мы с вами общаемся. То же самое мы бы хотели видеть и со стороны властей. Они должны сесть за стол переговоров. Именно поэтому народная дипломатия сейчас так важна", - сказал он. Экс-офицер разведки США отметил, что захватившая Америку русофобия препятствует любому диалогу между странами. Свою поездку в России в рамках тура по представлению книги "Гонка разоружения" он хотел бы по возвращении в США превратить в "эффективный инструмент для просвещения американского народа". "Мне повезло, что я смог сюда приехать, рассказать эту историю, познакомиться и пообщаться с русскими людьми, потому что вместе мы сможем вдохнуть новую жизнь в наши отношения, в ту магию, которая царила во времена разоружения. Мы должны научиться вновь понимать друг друга, слышать друг друга, быть друзьями, это возможно", - считает Риттер.
https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html
https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html
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россия, сша, скотт риттер, политика
Россия, США, Скотт Риттер, Политика
Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией

Американский экс-разведчик Риттер заявил о важности народной дипломатии с Россией

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Андрей Бортко
Перейти в медиабанк
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер в качестве независимого военного эксперта в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". В книге рассказывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х.
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"Мне сложно представить время, более важное и подходящее для народной дипломатии. При всем уважении к властям России и США, они очевидно не справляются с этой задачей. Страны не ладят между собой, находятся в напряженных отношениях и, в данном случае, даже не так важно, кто находится на "правильной" или "неправильной" стороне истории, потому что если они не договорятся между собой, то не будет никакой истории вообще", - сказал он на презентации.
Риттер считает, что необходимо найти выход из этого тупика и путем к этому может стать только диалог, взаимное заинтересованное общение.
"Сейчас, по сути, мы подаем пример нашим правительствам, потому что мы с вами общаемся. То же самое мы бы хотели видеть и со стороны властей. Они должны сесть за стол переговоров. Именно поэтому народная дипломатия сейчас так важна", - сказал он.
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Экс-офицер разведки США отметил, что захватившая Америку русофобия препятствует любому диалогу между странами. Свою поездку в России в рамках тура по представлению книги "Гонка разоружения" он хотел бы по возвращении в США превратить в "эффективный инструмент для просвещения американского народа".
"Мне повезло, что я смог сюда приехать, рассказать эту историю, познакомиться и пообщаться с русскими людьми, потому что вместе мы сможем вдохнуть новую жизнь в наши отношения, в ту магию, которая царила во времена разоружения. Мы должны научиться вновь понимать друг друга, слышать друг друга, быть друзьями, это возможно", - считает Риттер.
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