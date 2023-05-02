https://ria.ru/20230502/rossiya-1869153410.html

Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией

Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией - РИА Новости, 02.05.2023

Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией

Современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:03

2023-05-02T14:03

2023-05-02T14:03

россия

сша

скотт риттер

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868961730_0:54:3322:1923_1920x0_80_0_0_24d2b765768dbc6c6859fec77065cdcf.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Риттер в качестве независимого военного эксперта в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". В книге рассказывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. "Мне сложно представить время, более важное и подходящее для народной дипломатии. При всем уважении к властям России и США, они очевидно не справляются с этой задачей. Страны не ладят между собой, находятся в напряженных отношениях и, в данном случае, даже не так важно, кто находится на "правильной" или "неправильной" стороне истории, потому что если они не договорятся между собой, то не будет никакой истории вообще", - сказал он на презентации. Риттер считает, что необходимо найти выход из этого тупика и путем к этому может стать только диалог, взаимное заинтересованное общение. "Сейчас, по сути, мы подаем пример нашим правительствам, потому что мы с вами общаемся. То же самое мы бы хотели видеть и со стороны властей. Они должны сесть за стол переговоров. Именно поэтому народная дипломатия сейчас так важна", - сказал он. Экс-офицер разведки США отметил, что захватившая Америку русофобия препятствует любому диалогу между странами. Свою поездку в России в рамках тура по представлению книги "Гонка разоружения" он хотел бы по возвращении в США превратить в "эффективный инструмент для просвещения американского народа". "Мне повезло, что я смог сюда приехать, рассказать эту историю, познакомиться и пообщаться с русскими людьми, потому что вместе мы сможем вдохнуть новую жизнь в наши отношения, в ту магию, которая царила во времена разоружения. Мы должны научиться вновь понимать друг друга, слышать друг друга, быть друзьями, это возможно", - считает Риттер.

https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html

https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html

https://ria.ru/20230224/doverie-1854199813.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, скотт риттер, политика