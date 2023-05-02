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Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:49 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rosreestr-1869203720.html
Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости
Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости - РИА Новости, 02.05.2023
Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости
В Московской области сотрудники Росреестра оказывают услуги по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия. Об этом сообщил телеканал "360",... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:49
2023-05-02T16:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Московской области сотрудники Росреестра оказывают услуги по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на информацию ведомства.Теперь жителям региона достаточно подать заявку онлайн и выбрать удобные дату и время. Выездной прием документов можно заказать в филиале ППК "Роскадастр".В ведомстве напомнили, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп, у которых в собственности имеется недвижимость, получают выездные услуги бесплатно.Жители Подмосковья могут воспользоваться следующими выездными услугами: подачей заявлений о государственном кадастровом учете или государственной регистрации права на недвижимое имущество, курьерской доставкой документов, предоставлением сведений, содержащихся в ЕГРН. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону: 8 (800) 100-34-34.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская
Здание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Московской области сотрудники Росреестра оказывают услуги по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на информацию ведомства.
Теперь жителям региона достаточно подать заявку онлайн и выбрать удобные дату и время. Выездной прием документов можно заказать в филиале ППК "Роскадастр".
В ведомстве напомнили, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп, у которых в собственности имеется недвижимость, получают выездные услуги бесплатно.
Жители Подмосковья могут воспользоваться следующими выездными услугами: подачей заявлений о государственном кадастровом учете или государственной регистрации права на недвижимое имущество, курьерской доставкой документов, предоставлением сведений, содержащихся в ЕГРН. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону: 8 (800) 100-34-34.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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