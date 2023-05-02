https://ria.ru/20230502/rosreestr-1869203720.html

Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости

Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости - РИА Новости, 02.05.2023

Росреестр МО напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости

В Московской области сотрудники Росреестра оказывают услуги по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия. Об этом сообщил телеканал "360",... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:49

2023-05-02T16:49

2023-05-02T16:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Московской области сотрудники Росреестра оказывают услуги по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на информацию ведомства.Теперь жителям региона достаточно подать заявку онлайн и выбрать удобные дату и время. Выездной прием документов можно заказать в филиале ППК "Роскадастр".В ведомстве напомнили, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп, у которых в собственности имеется недвижимость, получают выездные услуги бесплатно.Жители Подмосковья могут воспользоваться следующими выездными услугами: подачей заявлений о государственном кадастровом учете или государственной регистрации права на недвижимое имущество, курьерской доставкой документов, предоставлением сведений, содержащихся в ЕГРН. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону: 8 (800) 100-34-34.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)