https://ria.ru/20230502/rogov-1869293419.html
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 02.05.2023
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области
В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:45
2023-05-02T23:45
2023-05-02T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Так, по его словам, в результате одного из ударов по украинским позициям было уничтожено скопление военной техники западного образца. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области на линии фронта усилились артиллерийские дуэли