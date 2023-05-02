https://ria.ru/20230502/rogov-1869293419.html

Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области

Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 02.05.2023

Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области

В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:45

2023-05-02T23:45

2023-05-02T23:45

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Так, по его словам, в результате одного из ударов по украинским позициям было уничтожено скопление военной техники западного образца. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html

запорожская область

киев

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины