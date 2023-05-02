Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rogov-1869293419.html
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 02.05.2023
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области
В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:45
2023-05-02T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Так, по его словам, в результате одного из ударов по украинским позициям было уничтожено скопление военной техники западного образца. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html
запорожская область
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8fa35867b41f593f01123d3cbbaa0c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о ситуации на линии фронта в Запорожской области

Рогов: в Запорожской области на линии фронта усилились артиллерийские дуэли

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"На линии фронта усилились артиллерийские дуэли", - сказал Рогов.
Так, по его словам, в результате одного из ударов по украинским позициям было уничтожено скопление военной техники западного образца.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой
28 апреля, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала